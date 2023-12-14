Создатель Приват24 проиграл суд о возврате акций ПриватБанка
Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу бывшего акционера ПриватБанка Александра Витязя, который требовал отменить его национализацию. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Витязь до национализации ПриватБанка был заместителем председателя правления банка и его миноритарным акционером. В 2017 году Витязь почти синхронно с другими экс-владельцами, экс-менеджерами банка подал иски об обжаловании национализации и bail-in.
Производство по иску Витязя, как и предыдущие – по искам Александра Дубилета, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, – закрыто на основании "антиколомойского" закона №590-ІХ. Тот прямо запрещает возврат акций выведенных с рынка банков их бывшим собственникам.
Согласно заключительным и переходным положениям закона №590-ІХ судебные производства по хозяйственным делам по иску бывшего участника банка в случае несоответствия избранных истцом способов защиты требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины подлежат закрытию.
"ПриватБанк приветствует решение суда о закрытии очередного дела об обжаловании национализации, которое тянулось с 2018 года. С момента национализации банка, экс-владельцы и экс-менеджмент постоянно пытались через суд вернуть себе влияние и акции. Поэтому подобные решения украинских судов в пользу государства, которые были приняты в течение этого года по делам А.Дубилета, И.Коломойского, Г.Боголюбова, – свидетельство того, что судебная система работает и верховенство права в Украине действует. Это важно как для граждан, так и для наших международных партнеров", — говорится в комментарии ПриватБанка.
- После национализации ПриватБанка государство потратило 155 млрд грн на его финансовое оздоровление. Благодаря операции bail-in уставный капитал ПриватБанка удалось увеличить на 29,4 млрд грн. Ее легитимная цель и законность подтверждена выводами Большой палаты Верховного суда по иску бывшего акционера банка Александра Дубилета.