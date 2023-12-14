Создатель Приват24 проиграл суд о возврате акций ПриватБанка

Фото: пресс-служба ПУМБ

Хозяйственный суд Киева закрыл производство по делу бывшего акционера ПриватБанка Александра Витязя, который требовал отменить его национализацию. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Витязь до национализации ПриватБанка был заместителем председателя правления банка и его миноритарным акционером. В 2017 году Витязь почти синхронно с другими экс-владельцами, экс-менеджерами банка подал иски об обжаловании национализации и bail-in.

Александр Витязь Украинский предприниматель и изобретатель. С 2002-го по 2016 год был руководителем Центра электронного бизнеса ПриватБанка, на счету которого запуск web-банкинга и мобильного приложения Приват24 и многие другие разработки. Сейчас – президент технологической компании Middleware. Главный продукт компании – облачная операционная система для бизнеса Corezoid. На ней до 2019 года работал и Приват24. Украинский предприниматель и изобретатель. С 2002-го по 2016 год был руководителем Центра электронного бизнеса ПриватБанка, на счету которого запуск web-банкинга и мобильного приложения Приват24 и многие другие разработки. Сейчас – президент технологической компании Middleware. Главный продукт компании – облачная операционная система для бизнеса Corezoid. На ней до 2019 года работал и Приват24.

Производство по иску Витязя, как и предыдущие – по искам Александра Дубилета, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, – закрыто на основании "антиколомойского" закона №590-ІХ. Тот прямо запрещает возврат акций выведенных с рынка банков их бывшим собственникам.

Согласно заключительным и переходным положениям закона №590-ІХ судебные производства по хозяйственным делам по иску бывшего участника банка в случае несоответствия избранных истцом способов защиты требованиям Хозяйственного процессуального кодекса Украины подлежат закрытию.

"ПриватБанк приветствует решение суда о закрытии очередного дела об обжаловании национализации, которое тянулось с 2018 года. С момента национализации банка, экс-владельцы и экс-менеджмент постоянно пытались через суд вернуть себе влияние и акции. Поэтому подобные решения украинских судов в пользу государства, которые были приняты в течение этого года по делам А.Дубилета, И.Коломойского, Г.Боголюбова, – свидетельство того, что судебная система работает и верховенство права в Украине действует. Это важно как для граждан, так и для наших международных партнеров", — говорится в комментарии ПриватБанка.