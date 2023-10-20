Тимчасово недоступні. ПриватБанк на п'ять годин призупинить роботу сервісів

Державний ПриватБанк у ніч на 21 жовтня проведе регламентні роботи своїх систем і сервісів, щоб підвищити якість та безпеку платежів. Про це повідомила пресслужба банку.

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Роботи заплановані від 00:00 до 05:00.

"Тимчасово будуть недоступними операції з картками, платежі в Приват24, також тайм-аут триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування й POS-терміналів банку", – сказано в повідомленні.