Временно недоступны. ПриватБанк на пять часов приостановит работу сервисов
20.10.2023, 16:09
Фото: Depositphotos
Государственный ПриватБанк в ночь на 21 октября проведет регламентные работы своих систем и сервисов для повышения качества и безопасности платежей. Об этом сообщила пресс-служба банка.
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Работы запланированы с 00:00 до 05:00.
"Временно будут недоступны операции с карточками, платежи в Приват24, также тайм-аут будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", – говорится в сообщении.
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