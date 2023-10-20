Временно недоступны. ПриватБанк на пять часов приостановит работу сервисов

Государственный ПриватБанк в ночь на 21 октября проведет регламентные работы своих систем и сервисов для повышения качества и безопасности платежей. Об этом сообщила пресс-служба банка.

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Работы запланированы с 00:00 до 05:00.

"Временно будут недоступны операции с карточками, платежи в Приват24, также тайм-аут будет продолжаться в работе банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминалов банка", – говорится в сообщении.