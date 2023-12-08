Два гектари Бахматюка в Карпатах продали за борги перед Нацбанком

Фото: Андрій Гудзенко/LIGA.net

Виконавча служба за рішенням Господарського суду м. Києва продала з молотка частину майна ТОВ "Станіславська торгова компанія" Олега Бахматюка. Гроші спрямували на погашення частини боргів банку "Фінансова ініціатива" перед Національним банком, повідомила пресслужба НБУ.

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За земельну ділянку в Яремчі Івано-Франківської області на аукціоні вторгували 40,3 млн грн. Переможцем торгів стало ТОВ "Самарський плес" (Дніпро), яке за ділянку площею 2,05 га запропонувало ціну, вдвічі більшу від стартової. 23 листопада з ним укладено договір купівлі-продажу.

"Звернення стягнення на земельну ділянку в Яремче затягнулося майже на п’ять років через численні зловживання Станіславської торгової компанії для зупинення руху судових справ та торгів, а також спроб позбутися своїх зобов’язань втечею в банкрутство. Але всі ці спроби виявилися марними. Примусова реалізація земельної ділянки відбулася", – заявив начальник управління правової та судової роботи з проблемними активами НБУ Сергій Бойко.

Станіславська торгова компанія була майновим поручителем за стабілізаційними кредитами банку "Фінансова ініціатива".

Фінансова ініціатива збанкрутувала у червні 2015 року. На той час вона входила до 20 найбільших банків України. Власником банку був Олег Бахматюк.

У 2009 році Станіславська торгова компанія уклала з НБУ договір іпотеки, зокрема на земельну ділянку площею понад 2 га у місті Яремче. Оскільки зобов'язання за кредитами не були виконані, НБУ пішов до суду з метою звернення стягнення цієї ділянки.

Компанія спробувала позбутися своїх зобов’язань шляхом банкрутства, але НБУ через суд заблокував його.

Крім судового рішення на цю земельну ділянку, упродовж 2018–2023 років суди ухвалили ще чотири рішення щодо нерухомого майна ТОВ "Станіславська торгова компанія", які були виконані органами державної виконавчої служби.

Унаслідок примусової реалізації нерухомого іпотечного майна Станіславської торгової компанії у межах виконавчих проваджень вдалося погасити 64,8 млн грн заборгованості банку "Фінансова ініціатива" перед НБУ.

Загальна заборгованість Фінансової ініціативи за всіма наданими кредитами рефінансування станом на 1 грудня 2023 року становить 7,1 млрд грн.