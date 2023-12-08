Два гектара Бахматюка в Карпатах продали за долги перед Нацбанком

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Исполнительная служба по решению Хозяйственного суда г. Киева продала с молотка часть имущества ООО "Станиславская торговая компания" Олега Бахматюка. Деньги направили на погашение части долгов банка "Финансовая инициатива" перед Национальным банком, сообщила пресс-служба НБУ.

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За земельный участок в Яремче Ивано-Франковской области на аукционе выручили 40,3 млн грн. Победителем торгов стало ООО "Самарский плес" (Днипро), которое за участок площадью 2,05 га предложило цену, вдвое больше стартовой. 23 ноября с ним заключен договор купли-продажи.

"Обращение взыскания на земельный участок в Яремче затянулось почти на пять лет из-за многочисленных злоупотреблений Станиславской торговой компании для остановки движения судебных дел и торгов, а также попыток избавиться от своих обязательств побегом в банкротство. Но все эти попытки оказались тщетными. Принудительная реализация земельного участка состоялась", – заявил начальник управления правовой и судебной работы с проблемными активами НБУ Сергей Бойко.

Станиславская торговая компания была имущественным поручителем по стабилизационным кредитам банка "Финансовая инициатива".

Финансовая инициатива обанкротилась в июне 2015 года. В то время она входила в число 20 крупнейших банков Украины. Владельцем банка был Олег Бахматюк.

В 2009 году Станиславская торговая компания заключила с НБУ договор ипотеки, в том числе на земельный участок площадью более 2 га в городе Яремче. Поскольку обязательства по кредитам не были исполнены, НБУ пошел в суд с целью обращения взыскания этого участка.

Компания попыталась избавиться от своих обязательств путем банкротства, но НБУ через суд заблокировал его.

Кроме судебного решения на этот земельный участок, в течение 2018-2023 годов суды приняли еще четыре решения относительно недвижимого имущества ООО "Станиславская торговая компания", выполненных органами государственной исполнительной службы.

В результате принудительной реализации недвижимого ипотечного имущества Станиславской торговой компании в рамках исполнительных производств удалось погасить 64,8 млн грн задолженности банка "Финансовая инициатива" перед НБУ.

Общая задолженность Финансовой инициативы по всем предоставленным кредитам рефинансирования по состоянию на 1 декабря 2023 года составляет 7,1 млрд грн.