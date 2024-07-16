Українці несуть гроші в банк. У червні – 25 млрд грн. Дані НБУ

Депозитний портфель протягом червня виріс і для гривневих, і для валютних вкладів

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Протягом червня спостерігалася тенденція збільшення заощаджень на депозитних рахунках фізосіб. Депозитний портфель виріс на 25 млрд грн (2,2%) і складає 1,14 трлн грн загалом по банківській системі.

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Збільшення чисельності банківських вкладів відбувається попри зниження відсотків за депозитами. Гривневий портфель виріс на 21,5 млрд грн (2,9%) і складає 756,8 млрд грн. Відсоткова ставка для заощаджень у національній валюті знизилась на 0,3 в.п. до 12.6% річних.

Валютний депозитний портфель збільшився на $79 млн (0,8%) і становить $9,5 млрд. В гривневому еквіваленті – 385,8 млрд грн. Дохідність валютних заощаджень залишається без змін – 1,2% річних.