Украинцы несут деньги в банк. В июне – 25 млрд грн. Данные НБУ

Депозитный портфель в течение июня вырос и для гривневых, и для валютных вкладов

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В течение июня наблюдалась тенденция увеличения сбережений на депозитных счетах физлиц. Депозитный портфель вырос на 25 млрд грн (2,2%) и составляет 1,14 трлн грн в целом по банковской системе.

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Увеличение численности банковских вкладов происходит несмотря на понижение процентов по депозитам. Гривневый портфель вырос на 21,5 млрд грн (2,9%) и составляет 756,8 млрд грн. Процентная ставка для сбережений в национальной валюте снизилась на 0,3 п.п. до 12.6% годовых.

Валютный депозитный портфель увеличился на $79 млн (0,8%) и составляет $9,5 млрд. В гривневом эквиваленте – 385,8 млрд грн. Доходность валютных сбережений остается без изменений – 1,2% годовых.