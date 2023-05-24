RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Українці несуть гроші до банків: загальна сума депозитів досягла дворічного максимуму

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 12:03
Українці несуть гроші до банків: загальна сума депозитів досягла дворічного максимуму - Фото
Фото: пресслужба НБУ

Загальний обсяг депозитів бізнесу та громадян в українських банках становить 1,98 трлн грн станом на початок травня 2023 року, що на 33% більше, ніж рік тому, і майже наполовину більше, ніж на початок травня 2021 року. Про це йдеться у дослідженні Opendatabot.

Загальна сума вкладів громадян у банках склала 942 млрд грн, що на 36% більше, ніж станом на травень 2021 року. За рік обсяг депозитів українців в іноземній валюті зріс на 9%, а порівнюючи з 2021 роком, трохи зменшився — на 3%. Частка вкладів у національній валюті становить 63%, тоді як станом на травень 2022 року частка гривневих депозитів досягла 67%, а в цей же період 2021-го — 61%.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Сума депозитів компаній та підприємств становить 1,03 трлн. Це на 44% більше, ніж на початок травня 2022 року, і майже в 1,6 раза більше, ніж на 1 травня 2021 року.

Депозити корпоративного сектору в іноземній валюті збільшились на 10% до квітня 2021 року. Бізнес більше довіряє національній валюті: частка гривневих вкладів складає 67%.

Водночас бізнес та українці почали брати менше кредитів. Після сплеску кількості кредитів минулого року (1,05 трлн грн) загальний обсяг позик скоротився на 8%. Однак це лише на 1% менше, ніж у відповідний період 2021 року.

Більшість кредитів припадає на бізнес – 736 млрд грн. Корпоративний сектор віддає перевагу позикам у національній валюті: їхня частка становить 68% від загального обсягу. На травень 2021 року цей показник був на рівні 59%.

Сума кредитів громадян, порівнюючи з минулим роком, скоротилася суттєво — на 17% — до 205 млрд грн. Це навіть менше, ніж було у травні 2021 року. Українці переважно беруть гривневі позики — їхня частка становить 94%.

Роман Бриль
кредитидепозитиукраїнські банкидепозити населення
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 