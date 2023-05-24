Українці несуть гроші до банків: загальна сума депозитів досягла дворічного максимуму

Загальний обсяг депозитів бізнесу та громадян в українських банках становить 1,98 трлн грн станом на початок травня 2023 року, що на 33% більше, ніж рік тому, і майже наполовину більше, ніж на початок травня 2021 року. Про це йдеться у дослідженні Opendatabot.

Загальна сума вкладів громадян у банках склала 942 млрд грн, що на 36% більше, ніж станом на травень 2021 року. За рік обсяг депозитів українців в іноземній валюті зріс на 9%, а порівнюючи з 2021 роком, трохи зменшився — на 3%. Частка вкладів у національній валюті становить 63%, тоді як станом на травень 2022 року частка гривневих депозитів досягла 67%, а в цей же період 2021-го — 61%.

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Сума депозитів компаній та підприємств становить 1,03 трлн. Це на 44% більше, ніж на початок травня 2022 року, і майже в 1,6 раза більше, ніж на 1 травня 2021 року.

Депозити корпоративного сектору в іноземній валюті збільшились на 10% до квітня 2021 року. Бізнес більше довіряє національній валюті: частка гривневих вкладів складає 67%.

Водночас бізнес та українці почали брати менше кредитів. Після сплеску кількості кредитів минулого року (1,05 трлн грн) загальний обсяг позик скоротився на 8%. Однак це лише на 1% менше, ніж у відповідний період 2021 року.

Більшість кредитів припадає на бізнес – 736 млрд грн. Корпоративний сектор віддає перевагу позикам у національній валюті: їхня частка становить 68% від загального обсягу. На травень 2021 року цей показник був на рівні 59%.

Сума кредитів громадян, порівнюючи з минулим роком, скоротилася суттєво — на 17% — до 205 млрд грн. Це навіть менше, ніж було у травні 2021 року. Українці переважно беруть гривневі позики — їхня частка становить 94%.

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