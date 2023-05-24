Украинцы несут деньги в банки: общая сумма депозитов достигла двухлетнего максимума

Общий объем депозитов бизнеса и граждан в украинских банках составляет 1,98 трлн грн по состоянию на начало мая 2023 года, что на 33% больше, чем год назад, и почти вполовину больше, чем по состоянию на начало мая 2021 года. Об этом говорится в исследовании Opendatabot.

Общая сумма вкладов граждан в банках составила 942 млрд грн, что на 36% больше, чем по состоянию на май 2021 года. За год объем депозитов украинцев в иностранной валюте вырос на 9%, а к 2021-му немного уменьшился — на 3%. Доля вкладов в национальной валюте составляет 63%, в то время как по состоянию на май 2022-го доля гривневых депозитов составляла 67%, а в этот же период 2021-го — 61%.

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Сумма депозитов компаний и предприятий составляет 1,03 трлн. Это на 44% больше, чем на начало мая 2022 года, и почти в 1,6 раза больше, чем на 1 мая 2021 года.

Депозиты корпоративного сектора в иностранной валюте увеличились на 10% к апрелю 2021 года. Бизнес больше доверяет национальной валюте: доля гривневых вкладов составляет 67%.

При этом бизнес и украинцы стали брать меньше кредитов. После всплеска количества кредитов в прошлом году (1,05 трлн грн), общий объем займов сократился на 8%. Однако это всего на 1% меньше, чем в соответствующий период 2021 года.

Большинство кредитов приходится на бизнес – 736 млрд грн. Корпоративный сектор предпочитает ссуды в национальной валюте: их доля составляет 68% от общего объема. На май 2021 года этот показатель был на уровне 59%.

Сумма кредитов граждан по сравнению с прошлым годом сократилась существенно — на 17% до 205 млрд грн. Это даже меньше, чем было в мае 2021 года. Украинцы преимущественно берут гривневые займы — их доля составляет 94%.

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