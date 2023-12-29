"Зробив майже неможливе". ПриватБанк поновив роботу термінала в Чорнобаївці
Державний ПриватБанк розширив роботу в населених пунктах Херсонської області. У селах Чорнобаївка та Степанівка, які з першого дня звільнення перебувають під обстрілами російських окупантів, знову працюють термінали самообслуговування, повідомила пресслужба фінустанови.
Роботу банкоматів у цих селах банк поновив у квітні 2023 року. У Чорнобаївці також працює відділення Ощадбанку.
"Аби наші всі клієнти мали рівний доступ до банківських послуг, банк, незважаючи на небезпеку зробив майже неможливе", – прокоментував керівник Південного макрорегіонального управління ПриватБанку Олексій Цимбалюк.
Окрім того, в Херсоні ПриватБанк встановив банкомат і термінал самообслуговування на вул. Миру, 17.
На підконтрольній Україні території області нині працюють:
→ сім відділень ПриватБанку;
→ 56 банкоматів;
→ 80 терміналів самообслуговування.
ПриватБанк розпочав заходи з відновлення роботи відділень, мережі банкоматів та терміналів у Херсоні з дня його звільнення від російських окупантів 11 листопада 2022 року. Перше відділення у Херсоні після визволення банк відкрив 16 листопада.
На початку травня ПриватБанк відновив роботу банкомата та терміналу самообслуговування у смт Високопілля Бериславського району.
- У вересні 2023 року ПриватБанк змінив тарифи для SWIFT-переказів, а у грудні додав можливість клієнтам отримувати SWIFT-перекази у швейцарських франках та євро без додаткової комісії.