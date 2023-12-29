"Сделал почти невозможное". ПриватБанк возобновил работу терминала в Чернобаевке
Государственный ПриватБанк расширил работу в населенных пунктах Херсонской области. В селах Чернобаевка и Степановка, которые с первого дня освобождения находятся под обстрелами российских оккупантов, снова работают терминалы самообслуживания, сообщила пресс-служба финучреждения.
Работу банкоматов в этих селах банк возобновил в апреле 2023 года. В Чернобаевке также работает отделение Ощадбанка.
"Чтобы наши все клиенты имели равный доступ к банковским услугам, банк, несмотря на опасность, сделал почти невозможное", – прокомментировал руководитель Южного макрорегионального управления ПриватБанка Алексей Цымбалюк.
Кроме того, в Херсоне ПриватБанк установил банкомат и терминал самообслуживания по ул. Мира, 17.
На подконтрольной Украине территории области сейчас работают:
→ семь отделений ПриватБанка;
→ 56 банкоматов;
→ 80 терминалов самообслуживания.
ПриватБанк приступил к возобновлению работы отделений, сети банкоматов и терминалов в Херсоне со дня его освобождения от российских оккупантов 11 ноября 2022 года. Первое отделение в Херсоне после освобождения банк открыл 16 ноября.
В начале мая ПриватБанк возобновил работу банкомата и терминала самообслуживания в пгт Высокополье Бериславского района.
- В сентябре 2023 года ПриватБанк изменил тарифы для SWIFT-переводов, а в декабре добавил возможность клиентам получать SWIFT-переводы в швейцарских франках и евро без дополнительной комиссии.