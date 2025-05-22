Bitcoin встановив новий історичний максимум: скільки коштує

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Bitcoin досяг історичного максимуму після просування законодавства щодо стейблкоїнів у США, що підживило надії на регуляторну ясність за президентства Дональда Трампа, інформує Bloomberg.

Найбільша криптовалюта зросла на 2,7% до рекордної позначки $109 856. Попередній рекорд був зафіксований приблизно під час інавгурації Трампа 20 січня.

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На момент написання новини біткоїн коштує понад $111 000.

Курс Bitcoin. Дані: coingecko.com

Останніми тижнями криптовалюти зростали в ціні завдяки позитивним новинам про регулювання. Зокрема, в Сенаті США просувається законопроєкт про стейблкоїни — після того, як група демократів відмовилася від спротиву. Документ підтримує криптоіндустрія, і його вже винесли на розгляд у Сенат. Двопартійна група сенаторів сподівається ухвалити його вже цього тижня.

До законопроєкту внесли правки: посилили вимоги до боротьби з відмиванням грошей, ввели однакові правила для іноземних і місцевих компаній, а також покращили захист прав споживачів. Це має зробити ринок більш прозорим і передбачуваним.

У публікації Truth Social 2 березня Дональд Трамп написав, що "наказав президентській робочій групі рухатися вперед щодо Crypto Strategic Reserve (стратегічного крипторезерву), який містить XRP, SOL і ADA". Трамп зазначив, що Bitcoin та Ethereum також будуть внесені в нього.