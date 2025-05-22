Bitcoin установил новый исторический максимум: сколько стоит

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Bitcoin достиг исторического максимума после продвижения законодательства по стейблкоинам в США, что подпитало надежды на регуляторную ясность при президентстве Дональда Трампа, информирует Bloomberg.

Самая большая криптовалюта выросла на 2,7% до рекордной отметки в $109 856. Предыдущий рекорд был зафиксирован примерно во время инаугурации Трампа 20 января.

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На момент написания новости биткойн стоит более $111 000.

Курс Bitcoin. Данные: coingecko.com

Последние недели криптовалюты росли в цене благодаря положительным новостям о регулировании. В частности, в Сенате США продвигается законопроект о стейблкоинах — после того, как группа демократов отказалась от сопротивления. Документ поддерживает криптоиндустрия, и его уже вынесли на рассмотрение в Сенат. Двухпартийная группа сенаторов надеется принять его уже на этой неделе.

В законопроект внесли правки: ужесточили требования к борьбе с отмыванием денег, ввели одинаковые правила для иностранных и местных компаний, а также улучшили защиту прав потребителей. Это должно сделать рынок более прозрачным и предсказуемым.

В публикации Truth Social 2 марта Дональд Трамп написал, что "приказал президентской рабочей группе двигаться вперед по Crypto Strategic Reserve (стратегическому крипторезерву), содержащему XRP, SOL и ADA". Трамп отметил, что Bitcoin и Ethereum также будут внесены в него.