Мін'юст США закриває підрозділ із розслідування криптозлочинів

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Міністерство юстиції США закриває Національний підрозділ із розслідування криптовалютних злочинів (NCET). Про це пише Fortune із посиланням на службову записку заступника генпрокурора Тодда Бланша.

Інформацію про це підтвердили інші медіа, зокрема Bloomberg та abcnews.

Рішення ухвалено на виконання указу президента Дональда Трампа, який має на меті спрощення регулювання цифрових активів.

Згідно з розпорядженням, працівники Мін'юсту більше не займатимуться переслідуванням криптобірж, міксерів та офлайн-гаманців. Натомість прокуратура зосередиться на боротьбі з шахраями, які використовують цифрові активи, та тими, хто завдає реальної шкоди інвесторам.

NCET створили у 2021 році за адміністрації Джо Байдена. Підрозділ займався великими крипторозслідуваннями, включно зі справою проти міксера Tornado Cash та зломом протоколу Mango Markets. Також група вела справи про розкрадання цифрових активів північнокорейськими хакерами.

6 березня 2025 року Трамп підписав указ про створення стратегічного резерву біткоїнів (BTC) та запасу цифрових активів, конфіскованих Мінфіном у рамках кримінальних та цивільних справ.

21 березня США зняли санкції з криптоміксера Tornado Cash, який пов'язують із росіянами.