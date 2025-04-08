Минюст США закрывает подразделение по расследованию криптопреступлений

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Министерство юстиции США закрывает Национальное подразделение по расследованию криптовалютных преступлений (NCET). Об этом пишет Fortune со ссылкой на служебную записку замгенпрокурора Тодда Бланша.

Информацию об этом подтвердили другие медиа, в частности Bloomberg и abcnews.

Решение принято во исполнение указа президента Дональда Трампа, который направлен на упрощение регулирования цифровых активов.

Согласно распоряжению, сотрудники Минюста больше не будут заниматься преследованием криптобирж, миксеров и офлайн-кошельков. В то же время прокуратура сосредоточится на борьбе с мошенниками, использующими цифровые активы, и теми, кто наносит реальный ущерб инвесторам.

NCET создали в 2021 году при администрации Джо Байдена. Подразделение занималось большими крипторасследованиями, включая дело против миксера Tornado Cash и взлом протокола Mango Markets. Также группа вела дела о хищении цифровых активов северокорейскими хакерами.