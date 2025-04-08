Минюст США закрывает подразделение по расследованию криптопреступлений
Министерство юстиции США закрывает Национальное подразделение по расследованию криптовалютных преступлений (NCET). Об этом пишет Fortune со ссылкой на служебную записку замгенпрокурора Тодда Бланша.
Информацию об этом подтвердили другие медиа, в частности Bloomberg и abcnews.
Решение принято во исполнение указа президента Дональда Трампа, который направлен на упрощение регулирования цифровых активов.
Согласно распоряжению, сотрудники Минюста больше не будут заниматься преследованием криптобирж, миксеров и офлайн-кошельков. В то же время прокуратура сосредоточится на борьбе с мошенниками, использующими цифровые активы, и теми, кто наносит реальный ущерб инвесторам.
NCET создали в 2021 году при администрации Джо Байдена. Подразделение занималось большими крипторасследованиями, включая дело против миксера Tornado Cash и взлом протокола Mango Markets. Также группа вела дела о хищении цифровых активов северокорейскими хакерами.
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