Арахамія: Рада відновить е-декларування не пізніше середини вересня

Верховна Рада ухвалить закон про відновлення електронного декларування не пізніше середини вересня. Такий прогноз дав голова фракції Слуга народу, співавтор законопроєкту Давид Арахамія в ефірі єдиного телемарафону.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"У нас дедлайн – 15 вересня, зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Я думаю, що десь у цей дедлайн ми впораємося", – сказав депутат.

Він спрогнозував, що це буде нелегко, але "ми все одно це зробимо".

Зараз законопроєкт знаходиться на стадії підготовки до другого читання, в межах якої потрібно "відокремити відмазки" тих, хто волів би уникнути декларування, від реальних проблем.

"Наприклад, прикордонні громади з окупованими територіями, і вони там у списках на вбивство. Вони кажуть: ми не хочемо, щоб публікували місцезнаходження наших родин, дітей. Я вважаю, це чесний аргумент. Є люди, які кажуть: наші діти нікому не потрібні, вони живуть десь в Ужгороді. [Тут] немає небезпеки, це просто приховування і небажання декларуватись", – пояснив депутат.

До другого читання плануються поправки, які зобов'яжуть військових з територіальних центрів комплектування (ТЦК) декларувати свої активи, не чекаючи кінця війни.

"Військові кажуть: я в окопі й не можу декларуватися. Це чесно. Але військкомат? Після одеського кейса, рівненського – вони просто сховаються за спинами військових на фронті та не будуть декларуватись. Тому ми хочемо, щоб люди в тилу всі декларувались без виключень, а ті, хто на фронті, мали зобов'язання продекларуватися після того, як повернуться", – сказав Арахамія.

Ще один чутливий момент стосується декларування місця перебування дітей за кордоном, сказав депутат.

"Я бачу зараз такий компроміс: вони мають продекларувати країну без зазначення місця проживання, але щойно воєнний стан буде зупинений, одразу ж задекларувати", – сказав він.

27 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування.