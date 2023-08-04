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Арахамія: Рада відновить е-декларування не пізніше середини вересня

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 12:48
Арахамія: Рада відновить е-декларування не пізніше середини вересня - Фото
Фото: пресслужба Слуги народу

Верховна Рада ухвалить закон про відновлення електронного декларування не пізніше середини вересня. Такий прогноз дав голова фракції Слуга народу, співавтор законопроєкту Давид Арахамія в ефірі єдиного телемарафону.

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"У нас дедлайн – 15 вересня, зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Я думаю, що десь у цей дедлайн ми впораємося", – сказав депутат.

Він спрогнозував, що це буде нелегко, але "ми все одно це зробимо".

Зараз законопроєкт знаходиться на стадії підготовки до другого читання, в межах якої потрібно "відокремити відмазки" тих, хто волів би уникнути декларування, від реальних проблем.

"Наприклад, прикордонні громади з окупованими територіями, і вони там у списках на вбивство. Вони кажуть: ми не хочемо, щоб публікували місцезнаходження наших родин, дітей. Я вважаю, це чесний аргумент. Є люди, які кажуть: наші діти нікому не потрібні, вони живуть десь в Ужгороді. [Тут] немає небезпеки, це просто приховування і небажання декларуватись", – пояснив депутат.

До другого читання плануються поправки, які зобов'яжуть військових з територіальних центрів комплектування (ТЦК) декларувати свої активи, не чекаючи кінця війни.

"Військові кажуть: я в окопі й не можу декларуватися. Це чесно. Але військкомат? Після одеського кейса, рівненського – вони просто сховаються за спинами військових на фронті та не будуть декларуватись. Тому ми хочемо, щоб люди в тилу всі декларувались без виключень, а ті, хто на фронті, мали зобов'язання продекларуватися після того, як повернуться", – сказав Арахамія.

Ще один чутливий момент стосується декларування місця перебування дітей за кордоном, сказав депутат.

"Я бачу зараз такий компроміс: вони мають продекларувати країну без зазначення місця проживання, але щойно воєнний стан буде зупинений, одразу ж задекларувати", – сказав він.

27 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування.

  • У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування, а на початку квітня – перший транш розміром $2,7 млрд. Ще один транш на $900 млн Рада директорів МВФ погодила наприкінці червня.
  • Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилась до 23.
  • Одна з вимог МВФ – набуття чинності законом, що відновить подання декларацій посадовими особами, які прямо не залучені у мобілізації та воєнних діях, та відновлення функції НАЗК з перевірки та верифікації декларацій. Це мало статися до кінця липня 2023 року.
  • Крім того, до кінця жовтня 2023 року Україна має спростити систему декларування активів шляхом прив'язки до інших баз даних та реєстрів.
Андрій Водяний
Верховна РадаДавид Арахаміядекларація про доходие-декларування
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