Арахамія: Рада відновить е-декларування не пізніше середини вересня
Верховна Рада ухвалить закон про відновлення електронного декларування не пізніше середини вересня. Такий прогноз дав голова фракції Слуга народу, співавтор законопроєкту Давид Арахамія в ефірі єдиного телемарафону.
"У нас дедлайн – 15 вересня, зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Я думаю, що десь у цей дедлайн ми впораємося", – сказав депутат.
Він спрогнозував, що це буде нелегко, але "ми все одно це зробимо".
Зараз законопроєкт знаходиться на стадії підготовки до другого читання, в межах якої потрібно "відокремити відмазки" тих, хто волів би уникнути декларування, від реальних проблем.
"Наприклад, прикордонні громади з окупованими територіями, і вони там у списках на вбивство. Вони кажуть: ми не хочемо, щоб публікували місцезнаходження наших родин, дітей. Я вважаю, це чесний аргумент. Є люди, які кажуть: наші діти нікому не потрібні, вони живуть десь в Ужгороді. [Тут] немає небезпеки, це просто приховування і небажання декларуватись", – пояснив депутат.
До другого читання плануються поправки, які зобов'яжуть військових з територіальних центрів комплектування (ТЦК) декларувати свої активи, не чекаючи кінця війни.
"Військові кажуть: я в окопі й не можу декларуватися. Це чесно. Але військкомат? Після одеського кейса, рівненського – вони просто сховаються за спинами військових на фронті та не будуть декларуватись. Тому ми хочемо, щоб люди в тилу всі декларувались без виключень, а ті, хто на фронті, мали зобов'язання продекларуватися після того, як повернуться", – сказав Арахамія.
Ще один чутливий момент стосується декларування місця перебування дітей за кордоном, сказав депутат.
"Я бачу зараз такий компроміс: вони мають продекларувати країну без зазначення місця проживання, але щойно воєнний стан буде зупинений, одразу ж задекларувати", – сказав він.
27 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування.
- У березні 2023 року Україна отримала від МВФ нову чотирирічну кредитну програму розширеного фінансування, а на початку квітня – перший транш розміром $2,7 млрд. Ще один транш на $900 млн Рада директорів МВФ погодила наприкінці червня.
- Спочатку умови нової кредитної програми містили 19 структурних маяків, які Україна зобов'язалася виконати протягом найближчих 15 місяців. Після першого перегляду їхня кількість збільшилась до 23.
- Одна з вимог МВФ – набуття чинності законом, що відновить подання декларацій посадовими особами, які прямо не залучені у мобілізації та воєнних діях, та відновлення функції НАЗК з перевірки та верифікації декларацій. Це мало статися до кінця липня 2023 року.
- Крім того, до кінця жовтня 2023 року Україна має спростити систему декларування активів шляхом прив'язки до інших баз даних та реєстрів.
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