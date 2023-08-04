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Арахамия: Рада возобновит е-декларирование не позднее середины сентября

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 12:48
Арахамия: Рада возобновит е-декларирование не позднее середины сентября - Фото
Фото: пресс-служба Слуги народа

Верховная Рада примет закон о возобновлении электронного декларирования не позднее середины сентября. Такой прогноз дал глава фракции Слуга народа, соавтор законопроекта Давид Арахамия в эфире единого телемарафона.

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"У нас дедлайн – 15 сентября, обязательства перед Международным валютным фондом. Я думаю, что где-то к этому дедлайну мы справимся", – сказал депутат.

Он спрогнозировал, что это будет нелегко, но "мы все равно это сделаем".

Сейчас законопроект находится на стадии подготовки ко второму чтению, в рамках которой нужно "отделить отмазки" тех, кто предпочел бы избежать декларирования, от реальных проблем.

"Например, пограничные громады с оккупированными территориями, и они там в списках на убийство. Они говорят: мы не хотим, чтобы публиковали местонахождение наших семей, детей. Я считаю, это честный аргумент. Есть люди, которые говорят: наши дети никому не нужны, они живут где-то в Ужгороде. [Здесь] нет опасности, это просто сокрытие и нежелание декларироваться", – пояснил депутат.

Ко второму чтению планируются поправки, обязывающие военных из территориальных центров комплектования (ТЦК) декларировать свои активы, не дожидаясь конца войны.

"Военные говорят: я в окопе и не могу декларироваться. Это честно. Но военкомат? После одесского кейса, ровенского – они просто спрячутся за спинами военных на фронте и не будут декларироваться. Поэтому мы хотим, чтобы люди в тылу все декларировались без исключений, а те, кто на фронте, обязаны были продекларироваться после того, как вернутся", – сказал Арахамия.

Еще один чувствительный момент касается декларирования места нахождения детей за границей, сказал депутат.

"Я вижу сейчас такой компромисс: они должны продекларировать страну без указания места жительства, но как только военное положение будет остановлено, сразу же задекларировать", – сказал он.

27 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9534 о возобновлении электронного декларирования.

  • В марте 2023 года Украина получила от МВФ новую четырехлетнюю кредитную программу расширенного финансирования, а в начале апреля – первый транш в размере $2,7 млрд. Еще один транш на $900 млн Совет директоров МВФ согласовал в конце июня.
  • Первоначально условия новой кредитной программы содержали 19 структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить в течение ближайших 15 месяцев. После первого просмотра их количество увеличилось до 23.
  • Одно из требований МВФ – вступление в силу закона, который возобновит представление деклараций должностными лицами, прямо не задействованными в мобилизации и военных действиях, и восстановление функции НАПК по проверке и верификации деклараций. Это должно было произойти до конца июля 2023 года.
  • Кроме того, до конца октября 2023 года Украина должна упростить систему декларирования активов путем привязки к другим базам данных и реестрам.
Андрей Водяный
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