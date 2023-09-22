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Bloomberg: Росія у 2024 році витратить на армію рекордні $112 млрд

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 19:00
Bloomberg: Росія у 2024 році витратить на армію рекордні $112 млрд - Фото
Фото: EPA

Росія у 2024 році витратить на армію рекордні $112,49 млрд. Федеральний бюджет, проєкт якого сьогодні обговорював уряд РФ, передбачає військові витрати на рівні 6% ВВП проти 3,9% зараз, пише Bloomberg.

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В абсолютному вираженні витрати Росії на війну мають підвищитися до 10,8 трлн рублів, або $112,49 млрд.

Сума так званого оборонного бюджету РФ на наступний рік утричі більша порівняно з мирним 2021-м і майже у 2,5 раза – порівняно із закладеними в дербюджет-2024 Україною на безпеку і оборону 1,69 трлн грн ($45,77 млрд, або  21,6% ВВП нашої країни).

При цьому закриті та секретні статті видатків російського бюджету досягнуть 30%. Вони зростуть з 6,5 до 11,1 трлн рублів ($11,45 млрд). Це вдвічі більше від історичного мінімуму в 14,9% у мирному 2021 році.

Планується, що наступного року витрати РФ на війну перевищать соціальні витрати, попри те, що Кремль готується до президентських виборів у березні, а економіка перебуває під тиском міжнародних санкцій.

У проєкті бюджету прогнозуються загальні витрати в 2024 році на рівні 36,6 трлн рублів ($381,65 млрд), що на 15% більше, ніж 2023 року.

  • Тільки в січні та лютому 2023 року видатки РФ на військовий сектор зросли на 282%. 
  • 4 серпня Reuters повідомило, що Росія до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти витрати на армію до 9,7 трлн рублів, або $102 млрд. Це більше, ніж увесь державний бюджет України на 2023 рік, який через війну перебуває на історично високому рівні.
  • За підсумками семи місяців року "діра" у бюджеті Росії збільшилася до $29 млрд.

Віра Касіян
Росіявійнабюджет
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