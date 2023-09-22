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Bloomberg: Россия в 2024 году потратит на армию рекордные $112 млрд

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 19:00
Bloomberg: Россия в 2024 году потратит на армию рекордные $112 млрд - Фото
Фото: EPA

Россия в 2024 году потратит на армию рекордные $112,49 млрд. Федеральный бюджет, проект которого сегодня обсуждало правительство РФ, предусматривает военные расходы на уровне 6% ВВП против 3,9% сейчас, пишет Bloomberg.

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В абсолютном выражении расходы России на войну должны повыситься до 10,8 трлн рублей, или $112,49 млрд.

Сумма так называемого оборонного бюджета РФ на следующий год втрое больше по сравнению с мирным 2021-м и почти в 2,5 раза – по сравнению с заложенными в госбюджет-2024 Украиной на безопасность и оборону 1,69 трлн грн ($45,77 млрд, или 21,6% ВВП нашей страны).

При этом закрытые и секретные статьи расходов российского бюджета достигнут 30%. Они возрастут с 6,5 до 11,1 трлн рублей ($11,45 млрд). Это вдвое больше исторического минимума в 14,9% в мирном 2021 году.

Планируется, что в следующем году расходы РФ на войну превысят социальные расходы, несмотря на то, что Кремль готовится к президентским выборам в марте, а экономика находится под давлением международных санкций.

В проекте бюджета прогнозируются общие расходы в 2024 году на уровне 36,6 трлн рублей ($381,65 млрд ), что на 15% больше, чем в 2023 году.

  • Только в январе и феврале 2023 года расходы РФ на военный сектор выросли на 282%.
  • 4 августа Reuters сообщило, что Россия к середине 2023 года потратила весь утвержденный на год военный бюджет и вынуждена удвоить расходы на армию до 9,7 трлн рублей, или $102 млрд. Это больше, чем весь государственный бюджет Украины на 2023 год, из-за войны находящийся на исторически высоком уровне.
  • По итогам семи месяцев года "дыра" в бюджете России увеличилась до $29 млрд.
Вера Касиян
Россиявойнабюджет
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