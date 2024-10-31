Доходи держбюджету зросли у жовтні — Мінфін

Фото: пресслужба НБУ

До загального фонду державного бюджету надійшло 128,4 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у жовтні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У вересні доходи бюджету були на рівні 122 млрд грн. У серпні доходи держбюджету склали 386,2 млрд грн завдяки перерахуванню 228,1 млрд грн міжнародної допомоги. До цього доходи держбюджету скорочувалися шість місяців поспіль.

За підсумками жовтня надходження платежів від Державної податкової служби становили 68,5 млрд грн, зокрема:

24,4 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,7 млрд грн, відшкодовано – 15,3 млрд грн)

22,9 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб і військовий збір

11,4 млрд грн – акцизний податок

5,9 млрд грн – податок на прибуток підприємств

3 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Державної митної служби надійшли обсягом 54 млрд грн.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками жовтня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 177 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, надійшло 43,8 млрд грн (станом на 31 жовтня) у вигляді ЄСВ у фонди пенсійного і соціального страхування.