Доходы госбюджета выросли в октябре — Минфин

Фото: пресс-служба НБУ

В общий фонд государственного бюджета поступило 128,4 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в октябре. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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В сентябре доходы бюджета были на уровне 122 млрд грн. В августе доходы госбюджета составили 386,2 млрд грн за счет перечисления 228,1 млрд грн международной помощи. До этого доходы госбюджета сокращались шесть месяцев подряд.

По итогам октября поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 68,5 млрд грн, в том числе:

24,4 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 39,7 млрд грн, возмещено – 15,3 млрд грн)

22,9 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор

11,4 млрд грн – акцизный налог

5,9 млрд грн – налог на прибыль предприятий

3 млрд грн – рентная плата.

Платежи от Государственной таможенной службы поступили в объеме 54 млрд грн.

В целом, по оперативным данным, по итогам октября 2024 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 177 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 43,8 млрд грн (по состоянию на 31 октября) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.