Доходи держбюджету зросли в лютому — Мінфін

До держбюджету вдалося зібрати податків і платежів майже на 3 млрд більше, ніж у січні

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До загального фонду державного бюджету надійшло 125,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів у лютому. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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У січні надходження до бюджету становили 123,1 млрд грн.

За підсумками лютого надходження платежів від Державної податкової служби становили 75,6 млрд грн, зокрема:

25,8 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

19,8 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 32,7 млрд, відшкодовано – 12,9 млрд грн);

15,2 млрд грн – акцизний податок;

11 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

2,5 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 44,2 млрд грн.

Загалом, за оперативними даними, за підсумками лютого 2025 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 244,7 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Крім того, надійшло 43,2 млрд грн (станом на 27 лютого) у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування.