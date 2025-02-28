Доходы госбюджета выросли в феврале — Минфин

В госбюджет удалось собрать налогов и платежей почти на 3 млрд больше, чем в январе

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В общий фонд государственного бюджета поступило 125,8 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в феврале. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В январе поступления в бюджет составили 123,1 млрд грн.

По итогам февраля поступления платежей от Государственной налоговой службы составили 75,6 млрд грн, в том числе:

25,8 млрд грн – налог на доходы физических лиц и военный сбор;

19,8 млрд грн – налог на добавленную стоимость (собрано 32,7 млрд, возмещено – 12,9 млрд грн);

15,2 млрд грн – акцизный налог;

11 млрд грн – налог на прибыль предприятий;

2,5 млрд грн – рентная плата.

Платежи от Гостаможслужбы поступили в объеме 44,2 млрд грн.

В целом, согласно оперативным данным, по итогам февраля 2025 года в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 244,7 млрд грн налогов, сборов и других платежей. Кроме того, поступило 43,2 млрд грн (по состоянию на 27 февраля) в виде ЕСВ в фонды пенсионного и социального страхования.