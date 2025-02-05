Euroclear готує другий платіж для України: 2 млрд євро від заморожених активів РФ

За 2024 рік Euroclear заробив на заморожених активах Росії 6,9 млрд євро

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Міжнародний депозитарій Euroclear у березні планує здійснити другий платіж із відсоткового доходу від заморожених активів Росії до Європейського фонду для України. Про це повідомляється у пресрелізі Euroclear.

Зазначається, що після утримання 10% внеску надприбутку для дотримання вимог щодо капіталу та управління ризиками Euroclear здійснив перший платіж за перше півріччя 2024 року в розмірі близько 1,55 млрд євро до Європейського фонду для України у липні.

"Очікується, що другий платіж за друге півріччя 2024 року відбудеться в березні 2025 року і має становити близько 2 млрд євро", – йдеться в релізі.

Всього за 2024 рік Euroclear отримав 6,9 млрд євро відсоткового доходу від управління замороженими російськими активами.

Крім виплати до Європейського фонду для України, Euroclear сплатить 1,7 млрд євро податків Бельгії з отриманого прибутку від заморожених активів.

Внаслідок санкцій заблоковані купонні платежі та погашення суб'єктів під санкціями продовжують накопичуватися на балансі Euroclear Bank. Станом на кінець грудня 2024 року на балансі перебувало 212 млрд євро, з яких 183 млрд євро припадає на російські активи, що перебувають під санкціями.

Російські активи на суму близько 260 млрд євро ($280,62 млрд), як-от резерви Центрального банку РФ, були заморожені через санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Переважна більшість цих активів зберігається в Euroclear – Центральному депозитарії цінних паперів, який базується в Бельгії, що робить Євросоюз ключовим гравцем у будь-якому плані використання російських активів.