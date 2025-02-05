Euroclear готовит второй платеж для Украины: 2 млрд евро от замороженных активов РФ

За 2024 год Euroclear заработал на замороженных активах России 6,9 млрд евро

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Международный депозитарий Euroclear в марте планирует осуществить второй платеж по процентному доходу от замороженных активов России в Европейский фонд для Украины. Об этом сообщается в пресс-релизе Euroclear.

Отмечается, что после удержания 10% взноса сверхприбыли для соблюдения требований по капиталу и управлению рисками Euroclear осуществил первый платеж за первое полугодие 2024 года в размере около 1,55 млрд евро в Европейский фонд для Украины в июле.

"Ожидается, что второй платеж за второе полугодие 2024 года состоится в марте 2025 года и должен составить около 2 млрд евро", – говорится в релизе.

Всего за 2024 год Euroclear получил 6,9 млрд евро процентного дохода от управления замороженными российскими активами.

Помимо выплаты в Европейский фонд для Украины, Euroclear уплатит 1,7 млрд евро налогов Бельгии с полученной прибыли от замороженных активов.

В результате санкций заблокированные купонные платежи и погашение субъектов под санкциями продолжают накапливаться на балансе Euroclear Bank. По состоянию на конец декабря 2024 года на балансе находилось 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро приходится на находящиеся под санкциями российские активы.

Российские активы на сумму около 260 млрд евро ($280,62 млрд), например, резервы Центрального банка РФ, были заморожены из-за санкций, введенных после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Подавляющее большинство этих активов хранится в Euroclear – Центральном депозитарии ценных бумаг, базирующемся в Бельгии, что делает Евросоюз ключевым игроком в любом плане использования российских активов.