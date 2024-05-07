Гетманцев про реструктуризацію євробондів України: На столі всі опції, крім дефолту
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прокоментував статтю Wall Street Journal про вимогу кредиторів до України відновити виплати за державним боргом. Він вважає, що на переговорах розглядаються різні варіанти, а подібні "зливи" у медіа – це елемент ринкового тиску.
"Будь-які інсайди зараз щодо майбутньої угоди й висновки на їх основі, що вигідно, а що не вигідно Україні, – це чиста спекуляція", – попередив він.
Переговори з реструктуризації відбуваються на умовах нерозголошення інформації (NDA), розказав Гетманцев.
Можлива угода вмістить дві опції: продовження відстрочення за виплатами на нинішніх умовах або повноцінна реструктуризація з випуском нових цінних паперів, що може передбачати списання певної частини боргу в обмін на якісь компенсації чи гарантії для кредиторів.
Бондхолдери-нерезиденти розраховують на другий варіант, але публічно у деталях про це сказати не можуть через NDA.
"А через частковий "злив" у ЗМІ – будь ласка. Це слід сприймати нормально як елемент ринкового тиску. Як воно буде – побачимо, консультації тривають. Згоду на реструктуризацію мають надати загалом не менше ніж дві третини власників єврооблігацій (не менше 50% за кожним випуском), а у замітці WSJ йшлося про інвесторів, які контролюють 20% боргу", – написав Гетманцев.
Депутат висловив упевненість, що на переговорах "всі опції на столі", крім єдиного – "ні про який повноцінний дефолт мова зараз точно не йде".
- За офіційним зовнішнім боргом України уже діє мораторій на виплати до 2027 року, а остаточне врегулювання очікуватиметься до закінчення поточної кредитної програми МВФ, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні 2024 року.
- Навесні 2023 року Мінфін повідомив, що проведе переговори з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу.
Після цієї заяви міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з CCC+ до CCC з негативним прогнозом.
- У березні 2024 року державний і гарантований державою борг України збільшився до 5,92 трлн грн у гривневому еквіваленті, або 151,05 млрд у доларовому. Різке зростання державного боргу відбулося внаслідок $9 млрд нових запозичень у березні від іноземних партнерів.