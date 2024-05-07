Гетманцев про реструктуризацію євробондів України: На столі всі опції, крім дефолту
Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прокоментував статтю Wall Street Journal про вимогу кредиторів до України відновити виплати за державним боргом. Він вважає, що на переговорах розглядаються різні варіанти, а подібні "зливи" у медіа – це елемент ринкового тиску.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Будь-які інсайди зараз щодо майбутньої угоди й висновки на їх основі, що вигідно, а що не вигідно Україні, – це чиста спекуляція", – попередив він.

Переговори з реструктуризації відбуваються на умовах нерозголошення інформації (NDA), розказав Гетманцев.

Можлива угода вмістить дві опції: продовження відстрочення за виплатами на нинішніх умовах або повноцінна реструктуризація з випуском нових цінних паперів, що може передбачати списання певної частини боргу в обмін на якісь компенсації чи гарантії для кредиторів.

Бондхолдери-нерезиденти розраховують на другий варіант, але публічно у деталях про це сказати не можуть через NDA.

"А через частковий "злив" у ЗМІ – будь ласка. Це слід сприймати нормально як елемент ринкового тиску. Як воно буде – побачимо, консультації тривають. Згоду на реструктуризацію мають надати загалом не менше ніж дві третини власників єврооблігацій (не менше 50% за кожним випуском), а у замітці WSJ йшлося про інвесторів, які контролюють 20% боргу", – написав Гетманцев.

Депутат висловив упевненість, що на переговорах "всі опції на столі", крім єдиного – "ні про який повноцінний дефолт мова зараз точно не йде".

  • За офіційним зовнішнім боргом України уже діє мораторій на виплати до 2027 року, а остаточне врегулювання очікуватиметься до закінчення поточної кредитної програми МВФ, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні 2024 року.
  • Навесні 2023 року Мінфін повідомив, що проведе переговори з приватними кредиторами про реструктуризацію боргу.
  • Після цієї заяви міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з CCC+ до CCC з негативним прогнозом.
  • У березні 2024 року державний і гарантований державою борг України збільшився до 5,92 трлн грн у гривневому еквіваленті, або 151,05 млрд у доларовому. Різке зростання державного боргу відбулося внаслідок $9 млрд нових запозичень у березні від іноземних партнерів.
євробондиДанило Гетманцевдержборгреструктуризація