Гетманцев про реструктуризацію євробондів України: На столі всі опції, крім дефолту

Голова податкового комітету Верховної Ради вважає, що західні бондхолдери почали тиснути на Україну через ЗМІ для кращих умов реструктуризації

Данило Гетманцев (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прокоментував статтю Wall Street Journal про вимогу кредиторів до України відновити виплати за державним боргом. Він вважає, що на переговорах розглядаються різні варіанти, а подібні "зливи" у медіа – це елемент ринкового тиску.

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"Будь-які інсайди зараз щодо майбутньої угоди й висновки на їх основі, що вигідно, а що не вигідно Україні, – це чиста спекуляція", – попередив він.

Переговори з реструктуризації відбуваються на умовах нерозголошення інформації (NDA), розказав Гетманцев.

Можлива угода вмістить дві опції: продовження відстрочення за виплатами на нинішніх умовах або повноцінна реструктуризація з випуском нових цінних паперів, що може передбачати списання певної частини боргу в обмін на якісь компенсації чи гарантії для кредиторів.

Бондхолдери-нерезиденти розраховують на другий варіант, але публічно у деталях про це сказати не можуть через NDA.

"А через частковий "злив" у ЗМІ – будь ласка. Це слід сприймати нормально як елемент ринкового тиску. Як воно буде – побачимо, консультації тривають. Згоду на реструктуризацію мають надати загалом не менше ніж дві третини власників єврооблігацій (не менше 50% за кожним випуском), а у замітці WSJ йшлося про інвесторів, які контролюють 20% боргу", – написав Гетманцев.

Депутат висловив упевненість, що на переговорах "всі опції на столі", крім єдиного – "ні про який повноцінний дефолт мова зараз точно не йде".