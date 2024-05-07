Гетманцев о реструктуризации евробондов Украины: На столе все опции, кроме дефолта
Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прокомментировал статью Wall Street Journal о требовании кредиторов к Украине возобновить выплаты по государственному долгу. Он считает, что на переговорах рассматриваются разные варианты, а подобные "сливы" в медиа – это элемент рыночного давления.
Переговоры о реструктуризации проходят на условиях неразглашения информации (NDA), рассказал Гетманцев.
Возможная сделка включает в себя две опции: продление отсрочки по выплатам на нынешних условиях или полноценная реструктуризация с выпуском новых ценных бумаг, что может предусматривать списание определенной части долга в обмен на какие-либо компенсации или гарантии для кредиторов.
Бондхолдеры-нерезиденты рассчитывают на второй вариант, но публично в деталях об этом сказать не могут из-за NDA.
"А через частичный "слив" в СМИ – пожалуйста. Это следует воспринимать нормально как элемент рыночного давления. Как оно будет – увидим, консультации продолжаются. Согласие на реструктуризацию должны предоставить в общей сложности не менее двух третей владельцев еврооблигаций (не менее 50% по каждому выпуску), а в заметке WSJ говорилось об инвесторах, контролирующих 20% долга", — написал Гетманцев.
Депутат выразил уверенность, что на переговорах "все опции на столе", кроме одного – "ни о каком полноценном дефолте речь сейчас точно не идет".
- По официальному внешнему долгу Украины уже действует мораторий на выплаты до 2027 года, а окончательное урегулирование будет ждать завершения текущей кредитной программы МВФ, тогда как пауза в выплатах по евробондам истекает в августе 2024 года.
- Весной 2023 года Минфин сообщил, что проведет переговоры с частными кредиторами о реструктуризации долга.
После этого заявления международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочные суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте с CCC+ до CCC с отрицательным прогнозом.
- В марте 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины увеличился до 5,92 трлн грн в гривневом эквиваленте, или 151,05 млрд в долларовом. Резкий рост государственного долга произошел в результате $9 млрд новых заимствований в марте от иностранных партнеров.