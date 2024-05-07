Гетманцев о реструктуризации евробондов Украины: На столе все опции, кроме дефолта

Глава налогового комитета Верховной Рады считает, что западные бондхолдеры начали давить на Украину через СМИ для лучших условий реструктуризации

Даниил Гетманцев (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев прокомментировал статью Wall Street Journal о требовании кредиторов к Украине возобновить выплаты по государственному долгу. Он считает, что на переговорах рассматриваются разные варианты, а подобные "сливы" в медиа – это элемент рыночного давления.

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"Любые инсайды сейчас по поводу будущего соглашения и выводы на их основе, что выгодно, а что не выгодно Украине, – это чистая спекуляция", — предупредил он.



Переговоры о реструктуризации проходят на условиях неразглашения информации (NDA), рассказал Гетманцев.

Возможная сделка включает в себя две опции: продление отсрочки по выплатам на нынешних условиях или полноценная реструктуризация с выпуском новых ценных бумаг, что может предусматривать списание определенной части долга в обмен на какие-либо компенсации или гарантии для кредиторов.

Бондхолдеры-нерезиденты рассчитывают на второй вариант, но публично в деталях об этом сказать не могут из-за NDA.

"А через частичный "слив" в СМИ – пожалуйста. Это следует воспринимать нормально как элемент рыночного давления. Как оно будет – увидим, консультации продолжаются. Согласие на реструктуризацию должны предоставить в общей сложности не менее двух третей владельцев еврооблигаций (не менее 50% по каждому выпуску), а в заметке WSJ говорилось об инвесторах, контролирующих 20% долга", — написал Гетманцев.

Депутат выразил уверенность, что на переговорах "все опции на столе", кроме одного – "ни о каком полноценном дефолте речь сейчас точно не идет".