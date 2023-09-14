Інфляція в Аргентині зросла до максимуму за 32 роки

Споживчі ціни в Аргентині у серпні зросли до 12,4%, свідчать дані національного статистичного бюро INDEC. Цей місячний показник майже вдвічі перевищує липневий (6,3%) і є найвищим із лютого 1991 року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Тим часом річна інфляція минулого місяця була рекордною із серпня 1991 року, прискорившись до 124,4% із 113,4% у липні, а загальна інфляція за перші чотири місяці 2023 року становила 80,2%.

Найбільше на індекс вплинули продукти харчування та напої: вартість м’яса, продуктів перероблювання, овочів і бобових зросла на 15,6%. У липні зростання становило 5,8%.

Другий за величиною стрибок спостерігався у секторі охорони здоров’я (15,3% проти 9% у липні), головним чином через зростання цін на ліки.

Читайте також: Уряд Орбана побачив слід України у високій інфляції в Угорщині

Житло та комунальні послуги, а також одяг та взуття подорожчали на 9,1% (зростання у липні становило 4 і 3% відповідно). Водночас подорожчання вартості алкогольних напоїв та тютюнових виробів сповільнилося до 8,5% з 9%, а послуг зв'язку – до 4,5% з 12,2%.

Як зазначає Financial Times, інфляція залишається високою, попри домовленості аргентинської влади з великими ритейлерами щодо фіксування цін.

15 травня Центральний банк Аргентини підвищив базову облікову ставку рефінансування одразу на 600 базисних пунктів – з 91% до 97%. Таким чином він намагався стримати інфляцію, яка у квітні внаслідок активного друкування грошей сягнула 109% в річному вираженні.

Інфляція в Україні у серпні сповільнилася у річному вираженні до 8,6%. Споживчі ціни у серпні проти липня знизилися на 1,4%, з початку року зросли на 2,5%.