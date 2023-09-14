Инфляция в Аргентине выросла до максимума за 32 года
Потребительские цены в Аргентине в августе выросли до 12,4%, свидетельствуют данные Национального статистического бюро INDEC. Этот месячный показатель почти вдвое превышает июльский ( 6,3%) и является самым высоким с февраля 1991 года.
Между тем, годовая инфляция в прошлом месяце была рекордной с августа 1991 года, ускорившись до 124,4% со 113,4% в июле, а общая инфляция за первые четыре месяца 2023 года составила 80,2%.
Больше всего на индекс оказали влияние продукты питания и напитки: стоимость мяса, продуктов переработки, овощей и бобовых выросла на 15,6%. В июле рост составил 5,8%.
Второй по величине скачок наблюдался в секторе здравоохранения (15,3% по сравнению с 9% в июле), главным образом из-за роста цен на лекарства.
Читайте также: Правительство Орбана увидело след Украины в высокой инфляции в Венгрии
Жилье и коммунальные услуги, а также одежда и обувь подорожали на 9,1% (рост в июле составил 4 и 3% соответственно). При этом подорожание стоимости алкогольных напитков и табачных изделий замедлилось до 8,5% с 9%, а услуг связи – до 4,5% с 12,2%.
Как отмечает Financial Times, инфляция остается высокой, несмотря на договоренности аргентинских властей с крупными ритейлерами по фиксированию цен.
15 мая Центральный банк Аргентины повысил базовую учетную ставку рефинансирования на 600 базисных пунктов – с 91% до 97%. Таким образом, он пытался сдержать инфляцию, которая в апреле вследствие активного печатания денег достигла 109% в годовом выражении.
Инфляция в Украине в августе замедлилась в годовом выражении до 8,6%. Потребительские цены в августе по сравнению с июлем снизились на 1,4% с начала года выросли на 2,5%.
- В июле 2023 года в Китае впервые за два с половиной года зафиксировали дефляцию. Падение потребительских цен составило 0,3% в годовом выражении.
Комментарии