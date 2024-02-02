Кабмін вчергове спростив механізм державної підтримки великих інвестпроєктів

Пільги для великих інвестпроєктів регулярно розширюються з 2022 року

Фото: Денис Шмигаль/telegram

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни до механізму державної підтримки великих інвестиційних проєктів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Згідно з документом, спрощується низка положень, зокрема необхідність економічного аналізу, перегляд соціальної оцінки проєкту, послаблюються вимоги фінансової спроможності заявника.

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"Усе це має запустити більше інвестиційних проєктів, які створять більше робочих місць, посилять громади й економіку", – заявив прем'єр.

Він додав, що український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати понад 12 млн євро й створювати нові робочі місця, отримає максимальну підтримку та спеціальні умови.

Закон про пільги для великих інвестпроєктів діє в Україні з березня 2021 року.

Інвесторів до 1 січня 2035 року звільняють від ввізного мита на обладнання, що ввозиться в Україну для реалізації інвестиційних проєктів.

Також закон звільняє інвестора на п'ять років від податку на прибуток після введення в експлуатацію інвестиційного об'єкта.

Закон дозволяє органам місцевого самоврядування до 1 січня 2035 року зменшувати ставки земельного податку й орендної плати за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються під проєкти зі значними інвестиціями.