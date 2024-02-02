Кабмін вчергове спростив механізм державної підтримки великих інвестпроєктів
Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка вносить зміни до механізму державної підтримки великих інвестиційних проєктів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
Згідно з документом, спрощується низка положень, зокрема необхідність економічного аналізу, перегляд соціальної оцінки проєкту, послаблюються вимоги фінансової спроможності заявника.
"Усе це має запустити більше інвестиційних проєктів, які створять більше робочих місць, посилять громади й економіку", – заявив прем'єр.
Він додав, що український та іноземний бізнес, який готовий інвестувати понад 12 млн євро й створювати нові робочі місця, отримає максимальну підтримку та спеціальні умови.
Закон про пільги для великих інвестпроєктів діє в Україні з березня 2021 року.
Інвесторів до 1 січня 2035 року звільняють від ввізного мита на обладнання, що ввозиться в Україну для реалізації інвестиційних проєктів.
Також закон звільняє інвестора на п'ять років від податку на прибуток після введення в експлуатацію інвестиційного об'єкта.
Закон дозволяє органам місцевого самоврядування до 1 січня 2035 року зменшувати ставки земельного податку й орендної плати за землю державної та комунальної власності або звільняти від сплати земельного податку за земельні ділянки, що використовуються під проєкти зі значними інвестиціями.
- Програму для інвесторів, яка включає "податкові канікули" для них і персональних помічників від держави – investment nanny, анонсував у Давосі 22 січня 2020 року президент Володимир Зеленський. У жовтні 2022 року Кабмін оновив закон про "інвестнянь": поріг інвестицій знизили до 12 млн євро. У 2023 році Верховна Рада розширила пільги для інвесторів у рамках фактично не чинного закону про "інвестиційні няні". У січні 2024 року внесено чергове оновлення: змінили правила ввезення обладнання та компонентів.Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини