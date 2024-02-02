Кабмин снова упростил механизм государственной поддержки крупных инвестпроектов

Льготы для крупных инвестпроектов регулярно расширяются с 2022 года

Фото: Денис Шмыгаль/telegram

Кабинет министров принял постановление, которое вносит изменения в механизм государственной поддержки крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Согласно документу упрощается ряд положений, включая необходимость экономического анализа, пересмотр социальной оценки проекта, ослабляются требования финансовой способности заявителя.

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"Все это должно запустить больше инвестиционных проектов, которые создадут больше рабочих мест, усилят общины и экономику", — заявил премьер.

Он добавил, что украинский и иностранный бизнес, который готов инвестировать более 12 млн евро и создавать новые рабочие места, получит максимальную поддержку и специальные условия.

Закон о льготах для крупных инвестпроектов действует в Украине с марта 2021 года.

Инвесторов до 1 января 2035 года освобождают от ввозной пошлины на оборудование, которое ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов.

Также закон освобождает инвестора на пять лет от налога на прибыль после ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта.

Закон позволяет органам местного самоуправления до 1 января 2035 уменьшать ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые под проекты со значительными инвестициями.