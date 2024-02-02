Кабмин снова упростил механизм государственной поддержки крупных инвестпроектов
Кабинет министров принял постановление, которое вносит изменения в механизм государственной поддержки крупных инвестиционных проектов. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.
Согласно документу упрощается ряд положений, включая необходимость экономического анализа, пересмотр социальной оценки проекта, ослабляются требования финансовой способности заявителя.
"Все это должно запустить больше инвестиционных проектов, которые создадут больше рабочих мест, усилят общины и экономику", — заявил премьер.
Он добавил, что украинский и иностранный бизнес, который готов инвестировать более 12 млн евро и создавать новые рабочие места, получит максимальную поддержку и специальные условия.
Закон о льготах для крупных инвестпроектов действует в Украине с марта 2021 года.
Инвесторов до 1 января 2035 года освобождают от ввозной пошлины на оборудование, которое ввозиться в Украину для реализации инвестиционных проектов.
Также закон освобождает инвестора на пять лет от налога на прибыль после ввода в эксплуатацию инвестиционного объекта.
Закон позволяет органам местного самоуправления до 1 января 2035 уменьшать ставки земельного налога и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности или освобождать от уплаты земельного налога за земельные участки, используемые под проекты со значительными инвестициями.
- Программу для инвесторов, которая включает "налоговые каникулы" для них и персональных помощников от государства – investment nanny, анонсировал в Давосе 22 января 2020 года президент Владимир Зеленский. В октябре 2022 года Кабмин обновил закон об "инвестировании": порог инвестиций снизили до 12 млн евро. В 2023 года Верховная Рада расширила льготы для инвесторов в рамках фактически не работающего закона об "инвестиционных нянях". В январе 2024 года внесено очередное обновление: изменили правила ввоза оборудования и комплектующих для крупных инвестпроектов. Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости