Кабмін змінив умови призначення субсидій

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Кабінет міністрів збільшив граничний розмір витрат на придбання товарів широкого вжитку для отримувачів субсидій, який дозволяє їм претендувати на виплати. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"Змінено граничний розмір витрат на придбання отримувачами житлових субсидій товарів широкого вжитку, підвищивши його з 50 000 до 100 000 гривень", – сказано в повідомленні.

Крім того, до 150 000 грн збільшено ліміт разового платежу, який дозволяє претендувати на субсидію, в разі купівлі, зокрема у кредит, генерувальних установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.

Це включає також компоненти для таких установок з урахуванням фінансової підтримки фізичних осіб, які встановлюють ці установки у своїх домогосподарствах.

5 листопада уряд анонсував низку рішень, які стосуються виплати житлових субсидій та пільг на поточний опалювальний сезон. Зокрема, йшлося про те, що буде збережено виплату субсидій українцям, які вирішать встановити у своїх будинках недорогі сонячні панелі, мінівітростанції або накопичувачі електроенергії.

"Якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 000 грн, субсидія за сім'єю зберігається", – казав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нині 2,8 млн українських сімей отримують житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд уже перерахував кошти на субсидії на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік передбачено 42 млрд грн на ці потреби.