Кабмін змінив умови призначення субсидій
Кабінет міністрів збільшив граничний розмір витрат на придбання товарів широкого вжитку для отримувачів субсидій, який дозволяє їм претендувати на виплати. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Змінено граничний розмір витрат на придбання отримувачами житлових субсидій товарів широкого вжитку, підвищивши його з 50 000 до 100 000 гривень", – сказано в повідомленні.
Крім того, до 150 000 грн збільшено ліміт разового платежу, який дозволяє претендувати на субсидію, в разі купівлі, зокрема у кредит, генерувальних установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії.
Це включає також компоненти для таких установок з урахуванням фінансової підтримки фізичних осіб, які встановлюють ці установки у своїх домогосподарствах.
5 листопада уряд анонсував низку рішень, які стосуються виплати житлових субсидій та пільг на поточний опалювальний сезон. Зокрема, йшлося про те, що буде збережено виплату субсидій українцям, які вирішать встановити у своїх будинках недорогі сонячні панелі, мінівітростанції або накопичувачі електроенергії.
"Якщо вартість встановленого енергетичного обладнання не перевищує 150 000 грн, субсидія за сім'єю зберігається", – казав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Нині 2,8 млн українських сімей отримують житлові субсидії та пільги. Пенсійний фонд уже перерахував кошти на субсидії на цей опалювальний сезон. У бюджеті на 2025 рік передбачено 42 млрд грн на ці потреби.
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