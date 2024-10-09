Країни Східної Європи рекордно збільшили витрати на оборону: хто найбільше

Фото: НАТО

Східна Європа у відповідь на російську агресію рекордно збільшила витрати на оборону. Лише цього року вони становлять $70 млрд, пише Bloomberg.

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Загалом 14 держав-членів НАТО довели витрати на оборону до рівня, небаченого з часів падіння комунізму.

Значну частину техніки вони закуповують на заміну радянській, яка була відправлена в Україну. Крім того, потрібно опановувати набагато передовіші види озброєнь зразка НАТО, а також сучасні технології, включно з безпілотниками.

"Після того, як 20 років ми в цій галузі майже нічого не робили, це, по суті, перехід від машин першого-другого покоління одразу до машин четвертого чи п'ятого. Це все одно, що перейти від комп'ютера з 386-м процесором до найсучасніших багатоядерних мережевих рішень", – сказав начальник штабу збройних сил Словаччини Даніель Змеко.

У 2021 році, за рік до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, серед найбільших економік Європи лише Велика Британія досягла встановленого НАТО цільового показника 2% від валового внутрішнього продукту.

"Проблема в тому, що за останні 30 років ми не були на рівні 2%, ми були на рівні 1%, а деякі країни навіть нижчі від порога в 1%", – зазначив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

На середину 2024 року, за оцінками НАТО, лідерами альянсу з витрат на оборону є:

→ Польща – 4,12% ВВП

→ Естонія – 3,43%

→ США – 3,38%

→ Латвія – 3,15%

→ Греція – 3,08%

→ Литва – 2,85%

→ Фінляндія – 2,41%

→ Данія – 2,37%

→ Велика Британія – 2,33%

→ Румунія – 2,25%