Литва і Естонія виконали вимогу Трампа про 5% ВВП на оборону

Фото: Міністерство оборони Литви

Балтійські країни ухвалили рекордні оборонні бюджети на 2026 рік. Вимогу Сполучених Штатів збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту виконали Литва та Естонія. Латвія планує досягнути цього рівня у 2027 році.

Сейм Литви 11 грудня затвердив проєкт державного бюджету на 2026 рік, який передбачає збільшення видатків на оборону до 4,79 млрд євро, або 5,38% валового внутрішнього продукту. Це на 43% більше, ніж у 2025 році, і є найбільшим фінансуванням оборони за весь період незалежності Литви, повідомило Міністерство оборони країни.

"Згідно із запланованою часткою ВВП, що виділяється на оборону, Литва у 2026 році стане лідером серед союзників по НАТО за обсягом інвестицій в оборону", – заявив міністр національної оборони Робертас Каунас.

На початку цього року Державна рада оборони Литви ухвалила рішення виділити 5-6% ВВП на оборону у 2026-2030 роках. Необхідність у збільшенні фінансування зумовлена передусім перебуванням німецької бригади до 2027 року та формуванням дивізії литовської армії до 2030 року.

Наступного року Литва витратить на оборону на 1,59 млрд євро більше, ніж у 2025-му. Близько 60% бюджету Міністерства національної оборони буде виділено на модернізацію та розвиток Збройних сил Литви.

На фінансову та військову підтримку України Литва, як і в попередні роки, планує витратити 0,25% свого ВВП.

Бюджет на 2026 рік із рекордними видатками на оборону напередодні схвалив і естонський парламент (Рійгікогу). Відповідно до критеріїв НАТО, наступного року на зміцнення оборони Естонії буде виділено не менше ніж 5% ВВП – на 844,5 млн євро більше, ніж цього року, повідомило Міноборони країни.

Естонія й надалі надаватиме Україні підтримку у розмірі 0,25% ВВП, або 110,7 млн євро, більша частина яких буде спрямована на замовлення для естонської оборонної промисловості.

Латвія також ухвалила рекордний у своїй історії оборонний бюджет. У 2026 році ця балтійська країна спрямує на оборону 4,91% ВВП, або 2,16 млрд євро. Очікується, що оборонний бюджет досягне 5% ВВП у 2027 році, а у 2028-му становитиме 4,87%.