Литва и Эстония выполнили требование Трампа о 5% ВВП на оборону

Фото: Министерство обороны Литвы

Страны Балтии приняли рекордные оборонные бюджеты на 2026 год. Требование Соединенных Штатов увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта выполнили Литва и Эстония. Латвия планирует достичь этого уровня в 2027 году.

Сейм Литвы 11 декабря утвердил проект государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает увеличение расходов на оборону до 4,79 млрд евро, или 5,38% валового внутреннего продукта. Это на 43% больше, чем в 2025 году, и является крупнейшим финансированием обороны за весь период независимости Литвы, сообщило Министерство обороны страны.

"Согласно запланированной доле ВВП, выделяемой на оборону, Литва в 2026 году станет лидером среди союзников по НАТО по объему инвестиций в оборону", – заявил министр национальной обороны Робертас Каунас.

В начале этого года Государственный совет обороны Литвы принял решение выделить 5-6% ВВП на оборону в 2026-2030 годах. Необходимость в увеличении финансирования обусловлена прежде всего пребыванием немецкой бригады до 2027 года и формированием дивизии литовской армии до 2030 года.

В следующем году Литва потратит на оборону на 1,59 млрд евро больше, чем в 2025-м. Около 60% бюджета Министерства национальной обороны будет выделено на модернизацию и развитие Вооруженных сил Литвы.

На финансовую и военную поддержку Украины Литва, как и в предыдущие годы, планирует потратить 0,25% своего ВВП.

Бюджет на 2026 год с рекордными расходами на оборону накануне принял и эстонский парламент (Рийгикогу). В соответствии с критериями НАТО, в следующем году на укрепление обороны Эстонии будет выделено не менее 5% ВВП – на 844,5 млн евро больше, чем в этом году, сообщило Минобороны страны.

Эстония и в дальнейшем будет оказывать Украине поддержку в размере 0,25% ВВП, или 110,7 млн евро, большая часть которых будет направлена на заказы для эстонской оборонной промышленности.

Латвия также приняла рекордный в своей истории оборонный бюджет. В 2026 году эта балтийская страна направит на оборону 4,91% ВВП, или 2,16 млрд евро. Ожидается, что оборонный бюджет достигнет 5% ВВП в 2027 году, а в 2028-м составит 4,87%.