Максимальну суму кредиту за програмою 5-7-9% збільшили до 250 млн грн

Кабінет міністрів дозволив бізнесу залучати більше грошей на встановлення розподіленої генерації

Фото: пресслужба Кабінету міністрів

Кабінет міністрів у середу, 28 січня, вирішив розширити можливості програми "Доступні кредити 5-7-9%" для підтримки енергоефективності бізнесу, повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

Ухвалені зміни дозволять залучити більше грошей на встановлення розподіленої генерації завдяки збільшенню максимальної суми інвестиційного кредиту, за яким надається підтримка держави, зі 150 млн грн до 250 млн грн.

Також розширюється перелік обладнання, на яке надається держпідтримка. Тепер до нього входять когенераційні установки, що виробляють електроенергію та тепло одночасно.

Раніше програма вже покривала кредити на газотурбінні, газопоршневі та біогазові установки.

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" діє в Україні з 2020 року та спрямована на здешевлення кредитів для малого й середнього бізнесу шляхом часткової компенсації відсоткових ставок.

Завдяки державній підтримці фактична ставка для позичальника може бути знижена до 5%, 7% або 9% річних, залежно від сегмента підприємства та кількості створених робочих місць. Для бізнесу в зонах високого воєнного ризику умови ще лояльніші – ставка може становити лише 1% протягом перших п'яти років.

Максимальний строк кредиту на інвестиційні потреби – до 10 років.

З 2024 року програма зосереджена на інвестиційних проєктах, що створюють робочі місця та сприяють відновленню економіки. Реалізується через Фонд розвитку підприємництва та уповноважені банки.