Непередбачувані фактори: НБУ пояснив різке уповільнення інфляції у березні

Обмеження експорту вплинуло на зниження цін на продовольчі товари в Україні

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Річна інфляція в Україні сповільнилася до 3,2% у березні і це нижче за прогноз Національного банку в 5%, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Відхилення від прогнозу забезпечила динаміка компонентів, що мають малопередбачуваний характер, насамперед цін на сирі продукти. Стрімке здешевлення таких продуктів пов'язане насамперед із дією тимчасових факторів, вплив яких, ймовірно, вичерпається у другому півріччі 2024 року, пояснюють у Нацбанку.

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Серед цих факторів: ефекти значних торішніх урожаїв та м'якої зими цього року, а також наслідки транспортної блокади західних кордонів. Зокрема, обмеження експорту позначилося на збільшенні пропозиції окремих харчових продуктів на внутрішньому ринку, що вплинуло на зниження їхньої вартості.

Крім того, повільніше, ніж очікувалося, дорожчало пальне як через стриманіше збільшення світових цін на нафту, так і внаслідок теплої зими.

Однак фундаментальний інфляційний тиск, на який найбільше впливає монетарна політика Національного банку, послаблювався помірно та був близьким до прогнозу. Так, базова інфляція у березні знизилася до 4,2% у річному вираженні.

На уповільнення базової інфляції вплинули ефекти перенесення від здешевлення сирих продовольчих товарів та покращення інфляційних очікувань на тлі порівняної стійкості валютного ринку та збереження привабливості гривневих інструментів.

Стрімкіше зниження базової інфляції обмежувала блокада західних кордонів, насамперед через подорожчання імпорту, а також подальшого зростання витрат бізнесу на оплату праці.

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