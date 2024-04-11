Непредсказуемые факторы: НБУ объяснил резкое замедление инфляции в марте
Годовая инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в марте и это ниже прогноза Национального банка в 5%, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Отклонения от прогноза обеспечила динамика компонентов, имеющих малопредсказуемый характер, прежде всего, цен на сырые продукты. Стремительное удешевление таких продуктов связано, прежде всего, с действием временных факторов, влияние которых, вероятно, иссякнет во втором полугодии 2024 года, объясняют в Нацбанке.
Среди этих факторов: эффекты значительных прошлогодних урожаев и мягкой зимы этого года, а также последствия транспортной блокады западных границ. В частности, ограничение экспорта сказалось на увеличении предложения отдельных продуктов питания на внутреннем рынке, что повлияло на снижение их стоимости.
Кроме того, медленнее, чем ожидалось, дорожало горючее как из-за более сдержанного увеличения мировых цен на нефть, так и вследствие теплой зимы.
Однако фундаментальное инфляционное давление, на которое больше всего влияет монетарная политика Национального банка, ослаблялось умеренно и было близко к прогнозу. Так, базовая инфляция в марте снизилась до 4,2% в годовом выражении.
На замедление базовой инфляции повлияли эффекты переноса от удешевления сырых продовольственных товаров и улучшение инфляционных ожиданий на фоне относительной устойчивости валютного рынка и сохранения привлекательности гривневых инструментов.
Более стремительное снижение базовой инфляции ограничивала блокада западных границ, прежде всего из-за подорожания импорта, а также дальнейшего роста расходов бизнеса на оплату труда.
- В марте инфляция в самой большой экономике ЕС упала до 2,3%. Это самый низкий уровень за три года.
- Банки Украины снизили ставки по кредитам и депозитам для населения.