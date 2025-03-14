Майже 1,8 млрд грн, конфіскованих у 1xBet, поповнять бюджет України
Кабінет міністрів погодив пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) щодо продажу 1,75 млн військових облігацій, конфіскованих у 2024 році у латвійської фірми Royal Pay Europe, пов'язаної з російським букмекером 1xBet. Про це повідомила пресслужба АРМА.
Весь цей час облігації були на рахунках АРМА.
Тепер їх продадуть, зарахують до державного бюджету і спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України.
АРМА вказує, що це стало можливим завдяки новому механізму управління санкційними активами, які були арештовані в межах кримінальних проваджень.
Загалом АРМА управляє санкційними грошовими активами на суму понад 5,5 млрд грн.
- З січня 2023 року Royal Pay Europe перебуває під санкціями Ради національної безпеки і оборони (на п'ять років), тоді як проти юридичної особи 1xBet в Україні (ТОВ "Твоя беттінгова компанія") діють 50 річні санкції.
- У травні 2023 року суд передав підсанкційне ТОВ "Твоя беттінгова компанія" в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів. За версією слідства, компанія з червня 2021 року до квітня 2022 року організувала та проводила букмекерську діяльність та азартні ігри казино в мережі інтернет без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу). Це призвело до умисного ухилення від сплати податків та фактичного ненадходження до бюджету понад 500 млн грн.
- У червні 2023 року один із засновників 1xBet Сергій Каршков помер після невдалої медичної процедури.