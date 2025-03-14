Майже 1,8 млрд грн, конфіскованих у 1xBet, поповнять бюджет України

Уряд погодив продаж військових облігацій, які стягнули в дохід держави у підсанкційної латвійської компанії Royal Pay Europe

Фото: depositphotos.com

Кабінет міністрів погодив пропозицію Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) щодо продажу 1,75 млн військових облігацій, конфіскованих у 2024 році у латвійської фірми Royal Pay Europe, пов'язаної з російським букмекером 1xBet. Про це повідомила пресслужба АРМА.

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Весь цей час облігації були на рахунках АРМА.

Тепер їх продадуть, зарахують до державного бюджету і спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії проти України.

АРМА вказує, що це стало можливим завдяки новому механізму управління санкційними активами, які були арештовані в межах кримінальних проваджень.

Загалом АРМА управляє санкційними грошовими активами на суму понад 5,5 млрд грн.