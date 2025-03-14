Почти 1,8 млрд грн, конфискованных у 1xBet, пополнят бюджет Украины

Правительство согласовало продажу военных облигаций, которые взыскали в доход государства у подсанкционной латвийской компании Royal Pay Europe

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Кабинет министров согласовал предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) о продаже 1,75 млн военных облигаций, конфискованных в 2024 году у латвийской фирмы Royal Pay Europe, связанной с российским букмекером 1xBet. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.

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Все это время облигации находились на счетах АРМА.

Теперь их продадут, зачислят в государственный бюджет и направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России против Украины.

АРМА указывает, что это стало возможным благодаря новому механизму управления санкционными активами, арестованными в рамках уголовных производств.

В общей сложности АРМА управляет санкционными денежными активами на сумму более 5,5 млрд грн.