Почти 1,8 млрд грн, конфискованных у 1xBet, пополнят бюджет Украины
Кабинет министров согласовал предложение Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) о продаже 1,75 млн военных облигаций, конфискованных в 2024 году у латвийской фирмы Royal Pay Europe, связанной с российским букмекером 1xBet. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Все это время облигации находились на счетах АРМА.
Теперь их продадут, зачислят в государственный бюджет и направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии России против Украины.
АРМА указывает, что это стало возможным благодаря новому механизму управления санкционными активами, арестованными в рамках уголовных производств.
В общей сложности АРМА управляет санкционными денежными активами на сумму более 5,5 млрд грн.
- С января 2023 года Royal Pay Europe находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (на пять лет), тогда как против юридического лица 1xBet в Украине (ООО "Твоя беттинговая компания") действуют 50-летние санкции.
- В мае 2023 года суд передал подсанкционное ООО "Твоя беттинговая компания" в управление Агентству по розыску и менеджменту активов. По версии следствия, компания с июня 2021 по апрель 2022 года организовала и проводила букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети интернет без лицензии (ч. 2 ст. 203-2, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса). Это привело к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет более 500 млн грн.
- В июне 2023 года один из основателей 1xBet Сергей Каршков скончался после неудачной медицинской процедуры.