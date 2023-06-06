Міжнародні резерви України оновили 11-річний максимум

Міжнародні резерви України зросли за травень на 4% до $37,3 млрд, що є найвищим показником із серпня 2011 року. Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили чистий продаж валюти НБУ та боргові виплати країни в іноземній валюті, пояснюють у Нацбанку.

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У травні 2023 року динаміку міжнародних резервів визначала низка факторів:

Надходження на користь уряду та виплати за обслуговування та погашення державного боргу. На валютні рахунки уряду до НБУ надійшло $4,32 млрд. З цієї суми $1,61 млрд – макрофінансова допомога від ЄС, $1,25 млрд – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку), $1,07 млрд – від розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), $383,1 млн – від Світового банку.

На обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті уряд виплатив $842,2 млн, з яких: $742,3 млн – на обслуговування та погашення валютних ОВДП, $30,1 млн – борг перед Світовим банком, решта – борг перед іншими міжнародними кредиторами.

Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 195,5 млн.

Операції Національного банку України на валютному ринку України. У травні НБУ продав на валютному ринку $1,96 млрд і викупив у резерви – $63,3 млн. Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця збільшився до $1,89 млрд.

Це сталося на тлі вичерпання сезонного чинника (збільшення продажу валюти аграріями для проведення посівної), складнощів з експортом продовольства до сусідніх країн і через блокування "зернового коридору". Водночас надходження від міжнародних партнерів були помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, які здійснювалися для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України.

Переоцінка фінансових інструментів. У травні через переоцінку вартість фінансових інструментів зменшилась на $26,8 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,9 місяця майбутнього імпорту.

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