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Международные резервы Украины обновили 11-летний максимум

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 14:02
Международные резервы Украины обновили 11-летний максимум - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

Международные резервы Украины выросли за май на 4% до $37,3 млрд, что является самым высоким показателем с августа 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.   

Международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте, объясняют в Нацбанке. 

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В мае 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов: 

Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в НБУ поступило $4,32 млрд. Из этой суммы $1,61 млрд – макрофинансовая помощь от ЕС, $1,25 млрд – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка), $1,07 млрд – от размещения валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), $383,1 млн  – от Всемирного банка. 

На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство выплатило $842,2 млн, из которых: $742,3 млн – на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $30,1 млн – долг перед Всемирным банком, остальные – долг перед другими международными кредиторами. 

Украина уплатила Международному валютному фонду 195,5 млн.  

Операции Национального банка на валютном рынке Украины. В мае НБУ продал на валютном рынке $1,96 млрд и выкупил в резервы – $63,3 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце увеличилась до $1,89 млрд.  

Это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), и сложностями с экспортом продовольствия в соседние страны и из-за блокирования "зернового коридора". В то же время поступления от международных партнеров были заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.  

Переоценка финансовых инструментов. В мае из-за переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на $26,8 млн.  

Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта. 

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Роман Брыль
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