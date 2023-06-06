Международные резервы Украины обновили 11-летний максимум
Международные резервы Украины выросли за май на 4% до $37,3 млрд, что является самым высоким показателем с августа 2011 года. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Международные резервы увеличились благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты НБУ и долговые выплаты страны в иностранной валюте, объясняют в Нацбанке.
В мае 2023 года динамику международных резервов определял ряд факторов:
Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга. На валютные счета правительства в НБУ поступило $4,32 млрд. Из этой суммы $1,61 млрд – макрофинансовая помощь от ЕС, $1,25 млрд – от Соединенных Штатов (через трастовый фонд Всемирного банка), $1,07 млрд – от размещения валютных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), $383,1 млн – от Всемирного банка.
На обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство выплатило $842,2 млн, из которых: $742,3 млн – на обслуживание и погашение валютных ОВГЗ, $30,1 млн – долг перед Всемирным банком, остальные – долг перед другими международными кредиторами.
Украина уплатила Международному валютному фонду 195,5 млн.
Операции Национального банка на валютном рынке Украины. В мае НБУ продал на валютном рынке $1,96 млрд и выкупил в резервы – $63,3 млн. Следовательно, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце увеличилась до $1,89 млрд.
Это произошло на фоне исчерпания сезонного фактора (увеличение продажи валюты аграриями для проведения посевной), и сложностями с экспортом продовольствия в соседние страны и из-за блокирования "зернового коридора". В то же время поступления от международных партнеров были заметно больше, чем объемы интервенций НБУ по продаже валюты, которые осуществлялись для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины.
Переоценка финансовых инструментов. В мае из-за переоценки стоимость финансовых инструментов уменьшилась на $26,8 млн.
Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование в 4,9 месяца будущего импорта.
- В апреле резервы НБУ выросли на 13%. До исторического рекорда осталось чуть больше $2 млрд.
- 23 мая Евросоюз выделил Украине 1,5 млрд евро.
- 30 мая Украина договорилась с МВФ о втором транше в размере $900 млн.
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