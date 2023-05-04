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Резервы НБУ за месяц выросли на 13%. До исторического рекорда осталось чуть больше $2 млрд

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2023, 10:46
Резервы НБУ за месяц выросли на 13%. До исторического рекорда осталось чуть больше $2 млрд - Фото
Фото: НБУ / Flickr

Национальный банк сообщил, что его международные резервы в апреле 2023 года выросли сразу на 13% – до $35,94 млрд. Это самый большой показатель с августа 2011 года, говорится на сайте НБУ.

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Исторический максимум резервов Нацбанка – $38,35 млрд, он был зафиксирован в мае 2011 года.

НБУ объяснил, что столь значительное увеличение резервов в апреле связано с поступлением международной помощи:

→ $2,71 млрд – от МВФ
→ $1,65 млрд – от Евросоюза
→ $1,25 млрд – от США

Еще $243 млн Украина привлекла путем размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Выплаты по государственному долгу были намного меньше – $446 млн. Еще $107 млн Украина вернула Международному валютному фонду.

Увеличению резервов также способствовало то, что НБУ снизил объемы чистой продажи валюты на внутреннем рынке. В апреле чистая продажа валюты уменьшилась по сравнению с мартом на $299 млн до $1,37 млрд.

В-третьих, переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила их стоимость почти на $129 млн.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 4,7 месяца грядущего импорта.

Андрій Водяний
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