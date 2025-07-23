МВФ пояснив, чому падіння долара не є початком краху його ключової ролі у світі

Попри найбільше падіння за 50 років, долар залишився ключовою валютою у світовій фінансовій системі

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Попри найбільше піврічне падіння з 1973 року, американський долар залишається ключовою валютою у світовій фінансовій системі. Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду External Sector Report.

На думку аналітиків МВФ, падіння долара не свідчить про втрату довіри, а є результатом надмірного зміцнення валюти у 2024 році, геополітичної турбулентності, зростання попиту на хеджування і зміни очікувань щодо грошово-кредитної політики США.

МВФ наголошує, що домінування долара зберігається вже понад 80 років, попри такі глобальні зрушення, як розпад Бреттон-Вудської системи (1973), кінець Холодної війни (1991) і створення євро (1999).

Долар є основною валютою міжнародної торгівлі, фінансів і резервів, і, на думку МВФ, його центральна роль не похитнулася.

Також долар має "непомірний привілей" – США можуть запозичувати дешевше й у більших обсягах, аніж інші країни. Водночас це має і зворотний бік – "непомірний обовʼязок", бо валюта забезпечує страховку для світу від глобальних шоків.

Також МВФ указує на розвиток цифрових доларових активів, зокрема стейблкоїнів. Вони можуть посилити домінування долара, але також створюють ризики для фінансової стабільності.

Звіт підкреслює, що торговельні бар’єри в країнах з дефіцитами, зокрема в США, не змінюють глобальних дисбалансів, адже діють як шок для внутрішньої економіки – зменшуючи інвестиції та заощадження.