МВФ розпочав восьмий перегляд програми фінансування для України: що у фокусі
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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України розпочалася. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

Напередодні, 19 травня, відбулась установча онлайн-зустріч між представниками МВФ, НБУ та Міністерства фінансів.

Участь у ній взяли голова НБУ Андрій Пишний, міністр фінансів Сергій Марченко й керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей. Вони обговорили прогрес за програмою та порядок денний місії.

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"Наразі всі кількісні показники виконуються. Також виконано два структурних маяки (один із випередженням графіка), інші виконуються відповідно до затвердженого плану", – зазначили у Нацбанку.

Ключовими темами для обговорення під час роботи місії будуть:

  • плани щодо мобілізації внутрішніх доходів;
  • забезпечення боргової стійкості;
  • продовження структурних реформ у фінансовому секторі;
  • просування реформи управління публічними інвестиціями та реформування інфраструктури фінансового ринку для залучення приватного фінансування.

Також НБУ зосередиться на питаннях боротьби з інфляцією та подальшій валютній лібералізації.

"Загалом сім успішних переглядів, які вже пройшла Україна, – це підтвердження ефективності співпраці команд нашої країни та МВФ, нашої здатності знаходити рішення та відповіді на складні запитання", – зазначив голова НБУ Пишний.

МВФдопомога УкраїніАндрій Пишний