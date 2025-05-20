МВФ розпочав восьмий перегляд програми фінансування для України: що у фокусі

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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо восьмого перегляду програми розширеного фінансування (EFF) для України розпочалася. Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

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Напередодні, 19 травня, відбулась установча онлайн-зустріч між представниками МВФ, НБУ та Міністерства фінансів.

Участь у ній взяли голова НБУ Андрій Пишний, міністр фінансів Сергій Марченко й керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей. Вони обговорили прогрес за програмою та порядок денний місії.

"Наразі всі кількісні показники виконуються. Також виконано два структурних маяки (один із випередженням графіка), інші виконуються відповідно до затвердженого плану", – зазначили у Нацбанку.

Ключовими темами для обговорення під час роботи місії будуть:

плани щодо мобілізації внутрішніх доходів;

забезпечення боргової стійкості;

продовження структурних реформ у фінансовому секторі;

просування реформи управління публічними інвестиціями та реформування інфраструктури фінансового ринку для залучення приватного фінансування.

Також НБУ зосередиться на питаннях боротьби з інфляцією та подальшій валютній лібералізації.

"Загалом сім успішних переглядів, які вже пройшла Україна, – це підтвердження ефективності співпраці команд нашої країни та МВФ, нашої здатності знаходити рішення та відповіді на складні запитання", – зазначив голова НБУ Пишний.