МВФ начал восьмой пересмотр программы финансирования для Украины: что в фокусе
Фото: Depositphotos

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины началась. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Накануне 19 мая состоялась учредительная онлайн-встреча между представителями МВФ, НБУ и Министерства финансов.

Участие в ней приняли глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко и руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей. Они обсудили прогресс по программе и повестку дня миссии.

Читайте также
Украина может объявить дефолт по ВВП-варрантам Яресько. Почему это произошло и какие риски

"В настоящее время все количественные показатели выполняются. Также выполнены два структурных маяка (один с опережением графика), другие выполняются в соответствии с утвержденным планом", – отметили в Нацбанке.

Ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии будут:

  • планы по мобилизации внутренних доходов;
  • обеспечение долговой устойчивости;
  • продолжение структурных реформ в финансовом секторе;
  • продвижение реформы управления публичными инвестициями и реформирование инфраструктуры финансового рынка для привлечения частного финансирования.

Также НБУ сосредоточится на вопросах борьбы с инфляцией и последующей валютной либерализации.

Андрей ПышныйМВФпомощь Украине