МВФ начал восьмой пересмотр программы финансирования для Украины: что в фокусе

Началась миссия МВФ по восьмому пересмотру программы EFF для Украины

Фото: Depositphotos

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины началась. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Накануне 19 мая состоялась учредительная онлайн-встреча между представителями МВФ, НБУ и Министерства финансов.

Участие в ней приняли глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко и руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей. Они обсудили прогресс по программе и повестку дня миссии.

"В настоящее время все количественные показатели выполняются. Также выполнены два структурных маяка (один с опережением графика), другие выполняются в соответствии с утвержденным планом", – отметили в Нацбанке.

Ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии будут:

планы по мобилизации внутренних доходов;

обеспечение долговой устойчивости;

продолжение структурных реформ в финансовом секторе;

продвижение реформы управления публичными инвестициями и реформирование инфраструктуры финансового рынка для привлечения частного финансирования.

Также НБУ сосредоточится на вопросах борьбы с инфляцией и последующей валютной либерализации.