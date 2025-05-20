МВФ начал восьмой пересмотр программы финансирования для Украины: что в фокусе
Миссия Международного валютного фонда (МВФ) по восьмому пересмотру программы расширенного финансирования (EFF) для Украины началась. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.
Накануне 19 мая состоялась учредительная онлайн-встреча между представителями МВФ, НБУ и Министерства финансов.
Участие в ней приняли глава НБУ Андрей Пышный, министр финансов Сергей Марченко и руководитель миссии МВФ в Украине Гэвин Грей. Они обсудили прогресс по программе и повестку дня миссии.
"В настоящее время все количественные показатели выполняются. Также выполнены два структурных маяка (один с опережением графика), другие выполняются в соответствии с утвержденным планом", – отметили в Нацбанке.
Ключевыми темами для обсуждения во время работы миссии будут:
- планы по мобилизации внутренних доходов;
- обеспечение долговой устойчивости;
- продолжение структурных реформ в финансовом секторе;
- продвижение реформы управления публичными инвестициями и реформирование инфраструктуры финансового рынка для привлечения частного финансирования.
Также НБУ сосредоточится на вопросах борьбы с инфляцией и последующей валютной либерализации.
- 1 апреля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что стремление Трампа ввести масштабные тарифы создает большую неопределенность, но вряд ли вызовет краткосрочную рецессию.
- 22 апреля МВФ снизил прогнозы роста для большинства стран мира из-за тарифов Трампа.