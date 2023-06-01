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Наповнення бюджету у травні: за облігаціями — рекорд, податкова та митниця перевиконали плани

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 13:00
Наповнення бюджету у травні: за облігаціями — рекорд, податкова та митниця перевиконали плани - Фото
Фото: пресслужба НБУ

До державного бюджету надійшло 324 млрд грн у травні, більша частина – коштом внутрішніх ресурсів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на офіційні дані.

На військові витрати Україна може використовувати лише внутрішні ресурси.

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Надходження від Державної податкової служби склали 101,2 млрд грн, що на 9% (8,4 млрд грн) більше за плановий показник на місяць.

Державна митна служба повернулася на планові показники, забезпечивши 34,3 млрд грн надходжень (плюс 0,2% від плану).

Надходження від продажу держоблігацій встановили місячний рекорд – 69,6 млрд грн.

Загалом завдяки внутрішнім ресурсам бюджет отримав 205,1 млрд грн у травні.

Наповнення бюджету через міжнародну допомогу у травні становило $3,5 млрд, або 119 млрд грн.

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Роман Бриль
податковаДержбюджетдержмитницядержоблігаціїфінансова допомога україні
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