Наповнення бюджету у травні: за облігаціями — рекорд, податкова та митниця перевиконали плани
01.06.2023, 13:00
Фото: пресслужба НБУ
До державного бюджету надійшло 324 млрд грн у травні, більша частина – коштом внутрішніх ресурсів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на офіційні дані.
На військові витрати Україна може використовувати лише внутрішні ресурси.
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Надходження від Державної податкової служби склали 101,2 млрд грн, що на 9% (8,4 млрд грн) більше за плановий показник на місяць.
Державна митна служба повернулася на планові показники, забезпечивши 34,3 млрд грн надходжень (плюс 0,2% від плану).
Надходження від продажу держоблігацій встановили місячний рекорд – 69,6 млрд грн.
Загалом завдяки внутрішнім ресурсам бюджет отримав 205,1 млрд грн у травні.
Наповнення бюджету через міжнародну допомогу у травні становило $3,5 млрд, або 119 млрд грн.
- У квітні 2023 року без закордонної допомоги Україна залучила 113 млрд грн до бюджету.
- 23 травня НБУ розширив до семи список бенчмарк-облігацій для фінансування бюджету.
- 31 травня Україна отримала від США черговий грант $1,25 млрд на підтримку держбюджету.
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