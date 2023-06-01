Наполнение бюджета в мае: по облигациям — рекорд, налоговая и таможня перевыполнили планы
В государственный бюджет поступило 324 млрд грн в мае, большая часть — за счет внутренних ресурсов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на официальные данные.
На военные расходы Украина может использовать только внутренние ресурсы.
Поступления от Государственной налоговой службы составили 101,2 млрд грн, что на 9% (8,4 млрд грн) больше планового показателя за месяц.
Государственная таможенная служба вернулась на плановые показатели, обеспечив 34,3 млрд грн поступлений (плюс 0,2% от плана).
Поступления от продажи гособлигаций установили месячный рекорд – 69,6 млрд грн.
Всего за счет внутренних ресурсов бюджет получил 205,1 млрд грн в мае.
Наполнение бюджета за счет международной помощи в мае составило $3,5 млрд, или 119 млрд грн.
- В апреле 2023 года без зарубежной помощи Украина привлекла 113 млрд грн в бюджет.
- 23 мая НБУ расширил до семи список бенчмарк-облигаций для финансирования бюджета.
- 31 мая Украина получила от США очередной грант в $1,25 млрд на поддержку госбюджета.
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