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Наполнение бюджета в мае: по облигациям — рекорд, налоговая и таможня перевыполнили планы

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 13:00
Наполнение бюджета в мае: по облигациям — рекорд, налоговая и таможня перевыполнили планы - Фото
Фото: пресс-служба НБУ

В государственный бюджет поступило 324 млрд грн в мае, большая часть — за счет внутренних ресурсов. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на официальные данные.   

На военные расходы Украина может использовать только внутренние ресурсы.

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Поступления от Государственной налоговой службы составили 101,2 млрд грн, что на 9% (8,4 млрд грн) больше планового показателя за месяц. 

Государственная таможенная служба вернулась на плановые показатели, обеспечив 34,3 млрд грн поступлений (плюс 0,2% от плана). 

Поступления от продажи гособлигаций установили месячный рекорд – 69,6 млрд грн. 

Всего за счет внутренних ресурсов бюджет получил 205,1 млрд грн в мае.  

Наполнение бюджета за счет международной помощи в мае составило $3,5 млрд, или 119 млрд грн. 

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Роман Брыль
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