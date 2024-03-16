Наступного тижня Україна очікує отримати транші від ЄС та МВФ

Уряд сподівається на отримання фінансування від партнерів вже наступного тижня. Гроші мають надійти від ЄС та МВФ

Денис Шмигаль. Фото - Facebook/ Денис Шмигаль

Україна сподівається отримати чергові транші фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу наступного тижня. Про це в ефірі телемарафону розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього року очікуємо отримати 5,4 мільярда доларів від МВФ. Сподіваюсь, наступного тижня буде наступний транш", — сказав Шмигаль.

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Також наступного тижня очікується й перший транш від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility, додав премʼєр.

Лідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті у Брюсселі схвалили виділення Україні 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки. 28 лютого Рада Євросоюзу схвалила чотирирічний план допомоги.

23 лютого Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу третій перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення четвертого кредитного траншу розміром $880 млн.

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