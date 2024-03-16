Наступного тижня Україна очікує отримати транші від ЄС та МВФ
Денис Шмигаль. Фото - Facebook/ Денис Шмигаль

Україна сподівається отримати чергові транші фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу наступного тижня. Про це в ефірі телемарафону розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Цього року очікуємо отримати 5,4 мільярда доларів від МВФ. Сподіваюсь, наступного тижня буде наступний транш", — сказав Шмигаль.

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Також наступного тижня очікується й перший транш від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility, додав премʼєр. 

  • Лідери країн ЄС 1 лютого на спеціальному саміті у Брюсселі схвалили виділення Україні 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки. 28 лютого Рада Євросоюзу схвалила чотирирічний план допомоги. 
  • 23 лютого Україна та Міжнародний валютний фонд погодили на рівні персоналу третій перегляд чотирирічної програми співпраці, що відкриває шлях до виділення четвертого кредитного траншу розміром $880 млн.

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