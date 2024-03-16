На следующей неделе Украина ожидает получить транши от ЕС и МВФ

Правительство надеется на получение финансирования от партнеров на следующей неделе. Деньги должны поступить от ЕС и МВФ

Денис Шмыгаль. Фото - Facebook/Денис Шмыгаль

Украина надеется получить очередные транши финансовой помощи Международного валютного фонда и Евросоюза на следующей неделе. Об этом в эфире телемарафона рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В этом году ожидаем получить 5,4 миллиарда долларов от МВФ. Надеюсь, на следующей неделе будет следующий транш", – сказал Шмыгаль.

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Также на следующей неделе ожидается первый транш от Европейского Союза в рамках Ukraine Facility, добавил премьер.

Лидеры стран ЕС 1 февраля на специальном саммите в Брюсселе одобрили выделение Украине 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility на 2024-2027 годы. 28 февраля Совет Евросоюза одобрил четырехлетний план помощи.

23 февраля Украина и Международный валютный фонд согласовали на уровне персонала третий пересмотр четырехлетней программы сотрудничества, открывающей путь к выделению четвертого кредитного транша в размере $880 млн.

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